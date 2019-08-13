Чи варто давати росіянам український паспорт: пояснення координатора проекту "Стоп терор!"

Президент Володимир Зеленський спростив надання українського громадянства жителям Росії. Відповідний указ опублікували на офіційному сайті глави держави. За спрощеною процедурою український паспорт зможуть отримати іноземці, які воювали на Донбасі за українську державу та громадяни Росії, які зазнали політичних переслідувань у своїй країні, якщо нададуть тому підтвердження.

Дія Володимира Зеленського більше схожа на симетричну відповідь Володимиру Путіну. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів координатор проекту "Стоп терор!" Семен Кабакаєв.

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Волонтер заявив, що не може бути симетричної відповіді для держави, в якої є нафта, газ, яка може безмежно робити будь-які речі стосовно економічної складової. В України немає таких неосяжних ресурсів й тому такі відповіді по залученню громадян, як зробив Путін на території Донецької та Луганської областей, виглядає смішними.

Для чого ця дія робиться? Якщо в першій частині указу Володимира Зеленського, проговорюється, що надається громадянство людям, які воювали за нашу державу. І це не тільки Росія, а й стосується будь-яких іноземних добровольців, то це я схвалюю,

– розповів Семен Кабакаєв.

"Але, якщо брати, що якісь російські ліберали можуть приїхати й розповідати, як тут нам треба жити й вони просто так отримали паспорт. Чому ті, наприклад, закордонні наші друзі, які приїхали воювати, проливають свою кров, втрачають кінцівки, жертвують своїм життям. А хтось за свої наче політичні погляди може отримати український паспорт замість російського. І користуватися всіма привілеями, починаючи від безвізу та закінчуючи веденням бізнесу", – додав Кабакаєв.



Указ Зеленського про спрощення надання громадянства України іноземцям

Кабакаєв вважає, що кращим кроком було б перекриття кордону з Росією, щоб туди не їздили українці. А також, щоб з того боку не приїжджали різні представники ФСБ, ГРУ й не проводили на території України підривну діяльність.