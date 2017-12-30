Чи варто дітям відверто говорити про Санта-Клауса: порада психолога

До Нового року залишилось лише два дні, а багато дітей окрім Святого Миколая чекають ще й на появу Санта-Клауса. Однак чи варто з ними говорити про його існування – пояснив психолог.

Згідно з дослідженнями, які навів психолог Олександр Поповський, віра в диво і всіляку магію є етапом психологічного розвитку дітей. А вже у віці 7-9 років дитина сама відмовляється від такого "магічного" мислення і дивиться на світ більш прагматично.

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На думку Олександра, дитина будь-яким чином повинна вірити в Санта-Клауса, особливо діти дошкільного віку. Якщо дитина раптом дізналася від сторонніх людей про неіснування Санта-Клауса, всі сумніви перед ним необхідно розвіяти і зробити все, щоб він знову повірив у чудо.

У дітей багато фантазії, я б не радив маленьку дитину позбавляти віри в Санта-Клауса. Це повинно відбутися саме собою. Коли дитина виростає, наприклад, стає підлітком – сама розуміє, що це все придумали дорослі. Це означає, що вона емоційно подорослішала і може відрізняти фантазії від реальності,

– переконаний психолог Поповський.

Батьки не повинні позбавляти дітей дитинства завчасно, а Санта-Клаус є саме тою фігурою, на яку дитина підсвідомо спиратиметься в складні моменти все життя.