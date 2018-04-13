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Чи варто людству боятись штучного інтелекту – що думає Стів Возняк

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Стів Возняк
Стів Возняк / n-w.tv

Співзасновник Apple Стів Возняк прокоментував розвиток технологій штучного інтелекту та поділився думками з про те, чи загрожує роботизація людству.

Про це пише Hightech.

Возняк переконаний, що штучний інтелект не зможе витіснити людину.

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"Ключове слово в понятті "штучний інтелект" – не інтелект, а штучний. Інтелект – це не те ж саме, що людський мозок. Для нас поки загадка, як запрограмований людський мозок і як він ухвалює рішення", – каже Возняк.

За його словами, штучний інтелект потребуватиме людського втручання, тож не варто хвилюватися, що колись роботи замінять людей чи витіснять з їхніх робочих місць.

"Штучний інтелект завжди потребуватиме людини. Звичайно, на думку деяких, штучний інтелект стане настільки продуктивним, що люди будуть не потрібні. Але я не розумію, як це може бути. Навіть якщо машина зможе спілкуватися як людина (ви тільки уявіть собі, наскільки складно цього досягти), людина завжди буде важливішою за машину", – наголосив Возняк.

Теги: Техно робототехніка Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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