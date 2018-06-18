Чи варто Олександру Усику боксувати у Москві: опитування

Бій між українцем Олександром Усиком (14-0, 11 КО) та росіянином Муратом Гассієвим (26-0, 19 КО) відбудеться у Москві 21 липня. Це буде фінал Всесвітньої боксерської серії (World Boxing Super Series, WBSS) у важкій вазі.

До цього українська сторона заявляла, що не погодиться боксувати на території Росії (перед тим мова йшла про Сочі). Однак 18 червня стало відомо, що бій відбудеться 21 липня у Москві.

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Варто додати, що переможець поєдинку отримає титули чемпіона у важкій вазі (WBA, WBC, WBO, IBF та за версією The Ring), трофей Моххамеда Алі та чек на 10 мільйонів доларів.