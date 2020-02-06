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      Чи варто переїжджати до передмістя? Динаміка цін на вторинну нерухомість у 2019-2020 році

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      Житло / censor.net.ua

      Експерти сайту Rieltor.ua, де кожен день розміщують нові оголошення власники й агенції, підготували інфографіку.

      Компанія з’ясувала, як із початку минулого року змінилися суми, що покупці сплачують за вторинні квартири.

      Ірпінь: одно- і двокімнатні подорожчали майже на чверть

      Протягом року найактивніше зростали ціни в Ірпені. Фахівці вважають, що тут подорожчання спричинив попит. "Вторинка" в цій місцевості коштує менше, ніж в інших передмістях. Наприклад, за однокімнатну тут у середньому просять лише 24 тис. дол., а в Петропавлівській Борщагівці – 40 тис. дол. Низькі ціни та відносна близькість столиці викликають цікавість покупців, що призводить до підвищення цін.

      Вартість однокімнатних у місті зросла найбільше – на 26,4 %. Це максимальний показник серед помешкань у передмістях, які розглядалися під час підготовки цього матеріалу. Втім, двокімнатні теж подорожчали істотно – на 25 %. І навіть великі за площею трикімнатні зросли за рік із 37 до 44 тис. дол., що складає 19 %.

      Вишневе: найшвидше ціни зростають на великі квартири

      Тут ринок нерухомості розвивався за незвичним сценарієм: найбільше подорожчали трикімнатні – на 25 %, з 44 до 55 тис. дол. Це доводить, що в цій місцевості зазвичай шукають помешкання для комфортного життя, як-от сім’ї із середніми статками, що бажають поліпшити свої умови.

      Втім, одно- і двокімнатні не відстають. Це житло подорожчало на 17,8 і 22,5 % відповідно. Унаслідок, вартість одно- і двокімнатних у Вишневому стала майже такою, як у Софіївській Борщагівці.

      Софіївська й Петропавлівська Борщагівки: помірне зростання

      Усі типи квартир подорожчали в цих передмістях менше, ніж квартири у Вишневому або Ірпені. Найнижче зростання в рейтингу – у двокімнатних у Петропавлівській Борщагівці – 9,6 %. Другі з кінця – трикімнатні в Софіївській Борщагівці, вони стали коштувати більше лише на 11,7 %. Але попри таку динаміку, ціни на нерухомість у цих районах досі вищі, ніж в інших київських передмістях із рейтингу.

      Чому підскочила вартість вторинного житла?

      Аби всебічно зрозуміти динаміку ринку нерухомості, треба звернути увагу не тільки на зростання цін у доларах. Не менш важливо враховувати коливання курсу валют, які також впливають на вартість вторинних квартир.

      З початку 2019 до перших місяців 2020 року гривня зросла майже на 9 % (з 27 гривень за долар у лютому 2019 до 25 гривень у лютому 2020). Тому зміна цін на житло в національній валюті є набагато повільнішою, ніж у доларах. У гривнях помешкання в Ірпені подорожчали лише на 10–17 %. А дво- і трикімнатні в Софіївській Борщагівці, а також трикімнатні в Петропавлівській зросли менш ніж на 3 %.

      Таку динаміку, найімовірніше, створюють очікування продавців. Здебільшого власники не сподіваються, що гривня буде зміцнюватися довгостроково. Вони не хочуть втрачати кошти й корегують ціни в доларах відповідно до змін курсу.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Ціни на нерухомість Вторинний ринок нерухомості
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