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      Чи варто повертати чоловіка, якщо він пішов: коментар психолога

      935 Читать новость на русском
      Поради психолога
      Поради психолога / 24 канал

      Людина хоче повернути іншу людину після розриву стосунків з певних причин: якщо має почуття або якщо хоче пограти у гру: повернути і відомстити.

      Про це йдеться в інтерв'ю з психологом та сімейний консультантом-медіатором Марією Фабричевою: Як пережити розлучення, якщо чоловік покинув заради іншої: інтерв'ю з психологом

      І тут я пропоную зупинитись, глянути на ситуацію і чесно відповісти: для чого ви хочете повернути цю людину? Щоб бути разом чи кинути самій? І від цього вже відштовхуйтесь,
       радить Фабричева.

      Психолог наголошує, що інколи дуже складно визнати, що чоловік має право закінчити стосунки. І наші намагання його повернути нам шкодять.

      Дуже часто в намаганні вернути стосунки ми ніби втрачаємо себе, відволікаємось від емоцій, замість того, щоб їх прожити. У цих перегонах ми багато втрачаємо,
      – говорить Фабричева.

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      Вона додає, що важливо зрозуміти для себе, що стосунки тими самими не будуть, а прийдеться почати нові. У такому випадку варто проговорити про все, де було боляче і поставити крапку на минулому.

      А натомість придумати план, яким чином наступного разу зробити так, аби зради не було. Це будуть стосунки фактично з новою людиною.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Новини України Здоров'я Поради Психологія Стрес
      Джерело: 24 канал
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