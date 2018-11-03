Чи варто повертати чоловіка, якщо він пішов: коментар психолога

Людина хоче повернути іншу людину після розриву стосунків з певних причин: якщо має почуття або якщо хоче пограти у гру: повернути і відомстити.

Про це йдеться в інтерв'ю з психологом та сімейний консультантом-медіатором Марією Фабричевою: Як пережити розлучення, якщо чоловік покинув заради іншої: інтерв'ю з психологом

І тут я пропоную зупинитись, глянути на ситуацію і чесно відповісти: для чого ви хочете повернути цю людину? Щоб бути разом чи кинути самій? І від цього вже відштовхуйтесь,

– радить Фабричева.

Психолог наголошує, що інколи дуже складно визнати, що чоловік має право закінчити стосунки. І наші намагання його повернути нам шкодять.

Дуже часто в намаганні вернути стосунки ми ніби втрачаємо себе, відволікаємось від емоцій, замість того, щоб їх прожити. У цих перегонах ми багато втрачаємо,

– говорить Фабричева.

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Вона додає, що важливо зрозуміти для себе, що стосунки тими самими не будуть, а прийдеться почати нові. У такому випадку варто проговорити про все, де було боляче і поставити крапку на минулому.

А натомість придумати план, яким чином наступного разу зробити так, аби зради не було. Це будуть стосунки фактично з новою людиною.

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