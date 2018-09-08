Чи варто розривати дипстосунки з Росією: думка міжнародника

Дипломатичні стосунки України і Росії зараз перебувають на низькому рівні. Розірвати їх потрібно, але спочатку необхідно зробити інші кроки.

Про це 24 каналу розповів правник-міжнародник Геннадій Друзенко.

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Міжнародник зауважує, що Україна і Росія не призначали послів. Навесні Україна через отруєння екс-російського розвідника Скрипаля у Великобританії вислала частину російських дипломатів. Хоча, на думку Друзенка, це абсурдно, тому що Україна в тисячі разів більше заплатила життями наших громадян за російську агресію.

Однак, наголошує правник, Росія досі є головним інвестором в українську економіку – товарообіг складає півмільярда доларів і продовжує зростати. Тому для початку потрібно припинити економічні стосунки з агресором.

Треба починати не з розриву дипстосунків з Росією, а зменшити наше заробітчанство, торгівлю в стратегічних сферах з РФ. Сьогодні ми постачаємо в Росію титанові гумки для авіації. Не можна однією рукою торгувати, а іншою воювати. Це торгівля на крові. І після цього припиняти дипломатичні, консульські відносини, закривати посольство. На п’ятий рік війни хтось помирає на фронті, а хтось жирує на торгівлі з агресором,

– підкреслив Геннадій Друзенко.

Нагадаємо, 28 серпня Президент Петро Порошенко анонсував, що Україна розірве з Росією договір про дружбу. Так, найближчим часом МЗС України повинне представити необхідний пакет документів для припинення договору. Раніше глава комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Лєонід Калашніков заявив, що розрив договору про дружбу між Україною і Росією не матиме практичного значення.



6 вересня на засіданні РНБО було підтримано пропозицію президента щодо непродовження Договору про дружбу з Росією на наступні 10 років.

Що таке договір про дружбу України з Росією?Цей договір було підписано 31 травня 1997 року в Києві. Згідно з його умовами, сторони зобов'язувалися, зокрема "поважати територіальну цілісність та суверенітет" одна одної та "підтверджували непорушність існуючих між ними кордонів".