Чи варто скасувати лінійки на 1 вересня? Ваша думка

Шкільні лінійки на 1 вересня з кожним роком втрачають популярність. Наприклад. у Львові їх уже скасували. В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначила, що це насамперед такі заходи шкідливі для здоров'я. А як вважаєте ви – чи потрібно продовжувати традицію Перших дзвоників у школі?

Противники ідеї шкільних лінійок називають їх пережитком радянської традиції, від якого давно час відійти в українських школах. У розвинених країнах немає виснажливого вишиковування, стояння під сонцем або дощем, вислуховування безкінечних напутніх промов. Щороку читаємо новини про те, що діти непритомніють на шкільних лінійках.

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