Чи варто скасувати жовтий сигнал світлофора? Ваша думка

В Україні можуть скасувати жовтий сигнал світлофора. Доцільність такого рішення вивчає Кабінет Міністрів України.

У Кабміні доручили Міністерству внутрішніх справ, Міністерству інфраструктури, Укравтодору, Нацполіції та Держслужбі з безпеки на транспорті розглянути питання про скасування жовтого сигналу світлофора, повідомляє "Авто 24".

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Причиною такого рішення стала аварія у Кривому Розі, коли автомобіль на жовтий сигнал світлофора протаранив маршрутку, яка влетіла у автобус. Тоді на місці загинуло 8 осіб, згодом ще один помер у лікарні.

А як Ви ставитеся до такої ініціативи уряду?