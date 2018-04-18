Чи варто скасувати жовтий сигнал світлофора? Ваша думка
В Україні можуть скасувати жовтий сигнал світлофора. Доцільність такого рішення вивчає Кабінет Міністрів України.
У Кабміні доручили Міністерству внутрішніх справ, Міністерству інфраструктури, Укравтодору, Нацполіції та Держслужбі з безпеки на транспорті розглянути питання про скасування жовтого сигналу світлофора, повідомляє "Авто 24".
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Причиною такого рішення стала аварія у Кривому Розі, коли автомобіль на жовтий сигнал світлофора протаранив маршрутку, яка влетіла у автобус. Тоді на місці загинуло 8 осіб, згодом ще один помер у лікарні.
А як Ви ставитеся до такої ініціативи уряду?
Джерело: 24 Канал
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