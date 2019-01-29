Чи варто викликати Ракіцького у збірну України після переходу у російський "Зеніт"? Ваша думка

Захисник збірної України Ярослав Ракіцький перейшов з донецького "Шахтаря" у санкт-петербурзький "Зеніт".

Ракіцький підписав з російським клубом контракт на 3,5 роки. У "Зеніті" він виступатиме під звичним для себе 44-им номером. Про суму трансферу не повідомляється.

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Варто зазначити, що після початку окупації Криму та війни на Донбасі, до збірної України намагалися не викликати гравців, які виступають у чемпіонаті Росії. Так було і з нападником Євгеном Селезньовим, який на початку 2016 року перейшов у "Кубань". Та вже влітку цього ж року нападник покинув російський клуб.

У 2019 році на збірну України, за яку виступає Ярослав Ракіцький, очікує 10 матчів. Вісім з них – це відбір на Євро-2020. Чи варто головному тренерові Збірної України викликати захисника на матчі збірної?