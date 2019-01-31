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      Чи варто викликати Ракіцького у збірну України: результати голосування читачів сайту 24 каналу

      206 Читать новость на русском
      Ярослав Ракіцький
      Ярослав Ракіцький / ФК "Зеніт"

      Після того, як захисник Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт", можливість його подальших виступів у збірній України опинилася під загрозою. Адже гравець перебрався до клубу з країни-агресора.

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      Після 2014 року до збірної України намагаються не викликати гравців, які виступають у чемпіонаті Росії. для прикладу, нападник Євген Селезньов, який взимку 2016 року перейшов у російську "Кубань", після цього до збірної не викликався. І лише коли форвард влітку того ж року перейшов у донецький "Шахтар", він отримав виклик до табору "синьо-жовтих" та поїхав з командою на Євро-2016.

      На сайті 24 каналу після переходу було опубліковано опитування читачів про те, чи варто викликати Ярослава Ракіцького у збірну України після його переходу в російський "Зеніт"? Серед варіантів відповідей було "Так" і "Ні", а також свій варіант відповіді у коментарях.

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      Загалом проголосувало 4120 читачів сайту. 3240 з них, або ж 78% від загалу, проголосували проти того, щоб Ракіцького викликали до збірної України. За те, щоб захисник і надалі отримував виклик, проголосували 806 читачів (20%). Ще 71 читач (2%) вибрав свій варіант відповіді – від того, щоб не змішувати спорт і політику, до потреби знайти йому заміну і більше не викликати.

      Що не так з переходом Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт"

       

       

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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