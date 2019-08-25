19:52
25 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: За що вибачається Кадиров. Радіація у Росії
      Вєсті Кремля
      17:31, 24 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Луценко "розвіяв" міфи про Порошенка. Куди мітить Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:08, 24 серпня
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7

      Чи відберуть у Медведчука "112", обурлива поведінка нардепів "Слуги народу" – топ-5 відео тижня

      149 Читать новость на русском
      Відео тижня
      Відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Майбутній депутат "Слуги народу" Бужанський обізвав журналістку "тупою вівцею"

      Новообраний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський назвав журналістку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупою вівцею". Таку характеристику представниці медіа майбутній нардеп висловив у власному Telegram-каналі. Його підтримав і колега, теж екс-журналіст, Олександр Дубінський.

      Відео: Бужанський обізвав журналістку

      Згодом в ефірі 24 каналу політолог та екс-кандидат у депутати від "Голосу" Микола Давидюк висловив думку, що за образи журналістів з боку депутатів пропрезидентської партії мав би перепросити особисто Володимир Зеленський. Без реакції Дубінський не обійшовся і цього разу. Він наїхав як на політолога Давидюка, так і на 24 канал, в ефірі якого і була сказана відповідна заява.

      Лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков відреагував на поведінку Бужанського і Дубінського та пообіцяв, що керівництво партії обов'язково реагуватиме на образи журналістів з боку своїх партійців.

      Відео: Разумков відповів 24 каналу, як він ставиться до такої поведінки нардепів

      Трамп і Макрон домовилися запросити Путіна до G8 у 2020 році

      Президент Франції Еммануель Макрон з президентом США Дональдом Трампом розмовляли телефоном, і, попри інше, вирішили запросити російського лідера Володимира Путіна до участі в саміті G7 у 2020 році. Фактично це перетворюватиме саміт "Великої сімки" у зустріч "Великої вісімки", чого не було вже п'ять років – з початку російської агресії в Україні.

      Водночас Туск пропонує запросити на саміт G7 у 2020 році Україну, а не Росію. Він вважає повернення Росії до зустрічі світових лідерів – неприпустимим.

      Відео: Трамп і Макрон хочуть запросити Росію до "Великої вісімки"

      За яких умов Росія повернеться до "Великої вісімки"

      Українських полонених найближчим часом можуть обміняти на п'ятьох засуджених в Україні громадян. І все це на фоні дискусій про повернення Росії до "Великої вісімки". 

      Як це пов'язано і наскільки реально реанімувати "Велику вісімку" – дивіться у відео:

      25 серпня лідери "Великої сімки" після обговоренння погодилися зміцнити діалог і координацію з Росією. Однак повертати Путіна за стіл G8 наразі наміру не мають.

      У Медведчука можуть відібрати "112 канал": що про це відомо

      СБУ відкрила кримінальне провадження щодо "112 каналу". Причиною цьому, найімовірніше, стала заява колишнього номінального власника цього медіа – Андрія Подщіпкова. Він нещодавно повернувся в Україну.

      Відео: чи відберуть у Медведчука "112 канал"

      Боєць, який був прикутий до ліжка, пробіг марафон у 100 кілометрів

      Михайлу Майстренко із Луганщини було лише 21 рік, коли пішов добровольцем на війну. Там отримав важке поранення і був прикутим до ліжка. Та усі випробування зумів подолати, а нещодавно пробіг дистанцію у 100 кілометрів.

      Відео: неймовірна історія про ветерана

       

      blog_ava
      Археологи на Буковині знайшли унікальну споруду часів Римської Імперії: неймовірні фото
      сьогодні
      6494
      Теги: Новини Росії Новини України Відео тижня Віктор Медведчук Медіа Дональд Трамп Еммануель Макрон Володимир Путін Саміт G7
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чи відберуть у Медведчука "112", обурлива поведінка нардепів "Слуги народу" – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Чи відберуть у Медведчука "112", обурлива поведінка нардепів "Слуги народу" – топ-5 відео тижня
      145
      На родине автора Гимна Украины царит русская речь
      сьогодні , 19:03 На родине автора Гимна Украины царит русская речь
      Блог Соцмережі 554
      "Закон Савченко": як довго українці страждатимуть від наслідків його ухвалення
      сьогодні , 17:00 "Закон Савченко": як довго українці страждатимуть від наслідків його ухвалення
      Тетяна Мартинюк 957
      Кремлевские протеже не справляются с задачами в Абхазии
      сьогодні , 16:00 Кремлевские протеже не справляются с задачами в Абхазии
      Злой Одессит 1448
      Як Україні не втратити свою незалежність: приклади успішних країн
      сьогодні , 14:00 Як Україні не втратити свою незалежність: приклади успішних країн
      Віталій Дейнега 583
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук