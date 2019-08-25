Чи відберуть у Медведчука "112", обурлива поведінка нардепів "Слуги народу" – топ-5 відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Майбутній депутат "Слуги народу" Бужанський обізвав журналістку "тупою вівцею"

Новообраний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський назвав журналістку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупою вівцею". Таку характеристику представниці медіа майбутній нардеп висловив у власному Telegram-каналі. Його підтримав і колега, теж екс-журналіст, Олександр Дубінський.

Відео: Бужанський обізвав журналістку

Згодом в ефірі 24 каналу політолог та екс-кандидат у депутати від "Голосу" Микола Давидюк висловив думку, що за образи журналістів з боку депутатів пропрезидентської партії мав би перепросити особисто Володимир Зеленський. Без реакції Дубінський не обійшовся і цього разу. Він наїхав як на політолога Давидюка, так і на 24 канал, в ефірі якого і була сказана відповідна заява.

Лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков відреагував на поведінку Бужанського і Дубінського та пообіцяв, що керівництво партії обов'язково реагуватиме на образи журналістів з боку своїх партійців.

Відео: Разумков відповів 24 каналу, як він ставиться до такої поведінки нардепів

Трамп і Макрон домовилися запросити Путіна до G8 у 2020 році

Президент Франції Еммануель Макрон з президентом США Дональдом Трампом розмовляли телефоном, і, попри інше, вирішили запросити російського лідера Володимира Путіна до участі в саміті G7 у 2020 році. Фактично це перетворюватиме саміт "Великої сімки" у зустріч "Великої вісімки", чого не було вже п'ять років – з початку російської агресії в Україні.

Водночас Туск пропонує запросити на саміт G7 у 2020 році Україну, а не Росію. Він вважає повернення Росії до зустрічі світових лідерів – неприпустимим.

Відео: Трамп і Макрон хочуть запросити Росію до "Великої вісімки"

За яких умов Росія повернеться до "Великої вісімки"

Українських полонених найближчим часом можуть обміняти на п'ятьох засуджених в Україні громадян. І все це на фоні дискусій про повернення Росії до "Великої вісімки".

Як це пов'язано і наскільки реально реанімувати "Велику вісімку" – дивіться у відео:

25 серпня лідери "Великої сімки" після обговоренння погодилися зміцнити діалог і координацію з Росією. Однак повертати Путіна за стіл G8 наразі наміру не мають.

У Медведчука можуть відібрати "112 канал": що про це відомо

СБУ відкрила кримінальне провадження щодо "112 каналу". Причиною цьому, найімовірніше, стала заява колишнього номінального власника цього медіа – Андрія Подщіпкова. Він нещодавно повернувся в Україну.

Відео: чи відберуть у Медведчука "112 канал"

Боєць, який був прикутий до ліжка, пробіг марафон у 100 кілометрів

Михайлу Майстренко із Луганщини було лише 21 рік, коли пішов добровольцем на війну. Там отримав важке поранення і був прикутим до ліжка. Та усі випробування зумів подолати, а нещодавно пробіг дистанцію у 100 кілометрів.

Відео: неймовірна історія про ветерана