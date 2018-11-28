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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Чи відбудеться матч "Шахтар" – "Ліон" у Харкові? Що відомо на цей момент

      430 Читать новость на русском
      Матч "Шахтар" – "Ліон" може відбутися в іншому місті
      Матч "Шахтар" – "Ліон" може відбутися в іншому місті / shakhtar.com

      Питання місця проведення матчу 6-го туру Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Ліон" зависло в повітрі. Через воєнний стан УЄФА вже переніс гру Ліги Європи "Ворскла" – "Арсенал" у Київ, хоча Полтавщина не потрапила до списку областей, де воєнний стан введено. Натомість у Харківській області воєнний стан введено.

      Перенесення матчу "Ворскла" – "Арсенал" в УЄФА пояснили безпекою, мовляв у Полтаві гру проводити небезпечно. Чи зіграє "Шахтар" проти "Ліона" в Харкові на ОСК "Металіст" в середу, 12 грудня, – невідомо.

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      Радник голови Харківської ОДА Сергій Стороженко запевнив, що воєнний стан не завадить проведенню футбольних матчів та інших спортивних подій в Харкові.

      Немає ніяких умов, щоб скасовувати спортивні змагання або інші заходи, до яких звикли харків'яни,
      – повідомив Стороженко під час брифінгу.

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      Натомість власник "Ліона" Жан-Мішель Ола не знає, чи відправиться його команда в Україну.

      Матч "Арсеналу" в Україні перенесено. Ми не знаємо, ми поїдемо в Україну, з огляду на політичну ситуацію. Важко знайти літак, щоб відправитися туди. УЄФА прийме рішення,
      – цитує Жана-Мішеля Ола Actu Foot.

       

       

      Разом з тим, ведуться дискусії, що матч відбудеться в Україні, але за прикладом "Ворскли" буде перенесений в інше місто. Швидше за все, "Шахтар" повернеться у Львів.

      Виконувач обов'язків директора "Арени Львів" Юрій Майборода в коментарі Tribuna.com повідомив, що "Шахтар" не робив запит щодо проведення матчу з "Ліоном" на львівському стадіоні.

      Я чув про це, такі розмови ходять. Але ніяких звернень не було. Так що коментувати поки нічого,
      – сказав Майборода.

      Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявляв, що воєнний стан жодним чином не зачепить права та свободи громадян України, а стосуватиметься здебільшого різних військових заходів, що у разі вторгнення дозволять швидше мобілізувати всі ресурси.

      Натомість секретар РНБО Олександр Турчинов підкреслив, що у разі ескалації та посилення агресії з боку Кремля до громадян України все ж будуть застосовуватися певні обмеження.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

       

      Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Воєнний стан в Україні Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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