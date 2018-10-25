Чи відбудуться концерти "Дизель Шоу" після жахливої ДТП: офіційна заява

Представники "Дизель Шоу" звернулись до прихильників з важливою заявою. У мережі сповістили, коли саме очікувати повернення гумористів на сцену та чи відбудуться заплановані концерти.

З часу моторошної та смертоносної аварії на Київщині, в якій загинула акторка "Дизель Шоу" Марина Поплавська, минуло менше тижня. Гумористи і досі оговтуються від пережитого та з сумом згадують свою колегу.

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Зазначається, що всі учасники популярного колективу "Дизель Шоу" отримали травми різної ступені важкості та перебувають на реабілітації. Саме через це представники гумористів прийняли рішення про перенесення всіх виступів на початок 2019 року. За їхніми словами, придбані квитки будуть актуальними, тому людям не потрібно буде їх обмінювати на нові.

На відновлення актором знадобиться від 2 до 4 місяців. У зв'язку з цим "Дизель" прийняв рішення про те, що осінній тур "Very Special Original Party" перенесений на початок 2019 року. Всі квитки будуть актуальні. Остаточні дати проведення концертів в містах України будуть оголошені додатково. Дякуємо всім, хто вже купив квитки на виступ "Дизель Шоу", хто вірить і любить проект!

– йдеться в повідомленні.

Представники колективу також зазначили, що у всеукраїнському турне додадуть ще кілька міст. Які саме населені пункти відвідають учасники "Дизель Шоу", поки невідомо.



Офіційна заява представників "Дизель Шоу" / соцмережі

Нагадаємо, що 20 жовтня вранці неподалік Києва автобус із акторами "Дизель Шоу", які повертались після виступу у Львові, зіткнувся з фургоном. Внаслідок аварії загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Із зіркою спершу попрощались у Києві, а згодом – в її рідному Житомирі.



Стало відомо про стан здоров'я популярних акторів. Зокрема, Єгора Крутоголова та Яну Глущенко вже виписали зі шпиталю, в обох були діагностовані переломи ніг та розрив зв'язок. Запальна білявка з "Дизель Шоу" раніше зізнавалась, що поки має накладений гіпс та готується через 2 місяці до операції. Переломи були виявлені і в Олександра Бережка, Євгена Гашенка та Максима Неліпи.