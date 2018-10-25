18:40
26 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук
      Вєсті Кремля
      21:53, 25 жовтня
      Вєсті.UA. Смак Путіна. Шуфрич не тоне
      Вєсті.UA
      20:46, 25 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Чи відбудуться концерти "Дизель Шоу" після жахливої ДТП: офіційна заява

      9300 Читать новость на русском
      ДТП з акторами "Дизель Шоу": чи відбудуться концерти колективу
      ДТП з акторами "Дизель Шоу": чи відбудуться концерти колективу / Фото із соцмереж

      Представники "Дизель Шоу" звернулись до прихильників з важливою заявою. У мережі сповістили, коли саме очікувати повернення гумористів на сцену та чи відбудуться заплановані концерти.

      З часу моторошної та смертоносної аварії на Київщині, в якій загинула акторка "Дизель Шоу" Марина Поплавська, минуло менше тижня. Гумористи і досі оговтуються від пережитого та з сумом згадують свою колегу. 

      Читайте також: Спи, сонечко, – Яна Глущенко розчулила мережу спогадами про Марину Поплавську з "Дизель Шоу"

      Зазначається, що всі учасники популярного колективу "Дизель Шоу" отримали травми різної ступені важкості та перебувають на реабілітації. Саме через це представники гумористів прийняли рішення про перенесення всіх виступів на початок 2019 року. За їхніми словами, придбані квитки будуть актуальними, тому людям не потрібно буде їх обмінювати на нові. 

      На відновлення актором знадобиться від 2 до 4 місяців. У зв'язку з цим "Дизель" прийняв рішення про те, що осінній тур "Very Special Original Party" перенесений на початок 2019 року. Всі квитки будуть актуальні. Остаточні дати проведення концертів в містах України будуть оголошені додатково. Дякуємо всім, хто вже купив квитки на виступ "Дизель Шоу", хто вірить і любить проект!
      – йдеться в повідомленні. 

      Представники колективу також зазначили, що у всеукраїнському турне додадуть ще кілька міст. Які саме населені пункти відвідають учасники "Дизель Шоу", поки невідомо. 


      Офіційна заява представників "Дизель Шоу" / соцмережі

      Нагадаємо, що 20 жовтня вранці неподалік Києва автобус із акторами "Дизель Шоу", які повертались після виступу у Львові, зіткнувся з фургоном. Внаслідок аварії загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Із зіркою спершу попрощались у Києві, а згодом – в її рідному Житомирі

      Стало відомо про стан здоров'я популярних акторів. Зокрема, Єгора Крутоголова та Яну Глущенко вже виписали зі шпиталю, в обох були діагностовані переломи ніг та розрив зв'язок. Запальна білявка з "Дизель Шоу" раніше зізнавалась, що поки має накладений гіпс та готується через 2 місяці до операції. Переломи були виявлені і в Олександра Бережка, Євгена Гашенка та Максима Неліпи.

      ОСТАННІ НОВИНИ ПРО МОТОРОШНУ ДТП З АКТОРАМИ "ДИЗЕЛЬ ШОУ":
      Теги: Новини України LifeStyle Втрати ДТП з акторами Дизель Шоу
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 25 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що зміниться у пільгах у 2016 році
       5 січня 2016 , 21:09 8
      Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
       12 січня 2016 , 21:01 9
      Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
       21 лютого 2016 , 21:35 5
      BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
       26 січня 2016 , 07:59 6
      Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
       24 січня 2016 , 04:35
      Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
       14 лютого 2016 , 03:46 1
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук