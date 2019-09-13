Чи відчувають українці себе щасливими: цікаві результати дослідження

У Києві триває 16-й щорічній форум Ялтинської Європейської Стратегії (YES). Під час заходу продоменстрували дослідження, яке показує рівень щастя у різних країнах світу.

За даними дослідження, Україна особливо вирізняється серед інших країн за потребами щастя.

До слова: У Києві стартувала щорічна зустріч YES: чому Кличко думає про розпуск Київради

Для більшості країн найважливішими факторами у житті є здоров'я, відчуття щастя та фінансова стабільність. Натомість в українців переважає потреба щастя для своїх дітей.



Які фактори впливають на рівень щастя у різних країнах світу

Водночас, як показує дослідження, українці та китайці є найоптимістичнішими народами. Адже вони сподіваються, що стануть щасливими у майбутньому. Що цікаво, у Німеччині та Франції найменший відсоток таких людей.



Скільки відсотків люди у різних країнах вважають, що стануть щасливими у майбутньому

До слова, у рейтингу найщасливіших країн від ООН, яке з'ялось у березні 2019 року, Україна посіла 133 місце зі 156. У порівнянні з 2018 роком вона піднялася на 5 позицій. Очолює цей рейтинг уже другий рік поспіль Фінляндія.

Що відомо про YES-2019? 16-та щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) на тему "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі" проводитиметься з 12 по 14 вересня у Києві. Понад 400 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів та експертів з 26 країн візьмуть участь у конференції, організованій Ялтинською Європейською Стратегією (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука.