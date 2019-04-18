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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Чи віддасть Зеленський наказ про воєнні дії та інші бліц-питання для кандидата у президенти

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      Кандидат у президенти Володимир Зеленський
      Кандидат у президенти Володимир Зеленський / Фото з відкритих джерел

      Ведуча програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" Наталія Мосейчук поставила кандидату у президенти Володимиру Зеленському декілька коротких бліц-питань, на які українці найбільше чекають відповіді. Як він їх прокоментував – дивіться нижче.

      До того ж, в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" кандидат у президенти Володимир Зеленський вперше представив свою команду, з якою іде на президентські вибори 2019 року.

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      Бліц-питання до кандидата в президенти?

      Чи готовий Зеленський віддати наказ про воєнні дії, щоб військовим шляхом звільнити Донбас?

      – Ні.

      Як Зеленський пропонує завершити війну з Росією?  Відомий шоумен в інтерв’ю заявив, що з Росією "доведеться домовлятися". Зеленський повністю виключив варіант військового звільнення окупованих територій. "А які є шляхи? Мінські угоди не працюють. Йти туди війною? Я взагалі проти. Доведеться говорити. Ми хочемо, не хочемо, через себе, хоч з чортом лисим готовий домовитися, аби не вмирала жодна людина", – заявив Зеленський.

      Чи підтримує шоумен легалізацію зброї?

      – Ні.

      Чи потисне руку Володимир Зеленський своєму опоненту Петру Порошенку?

      – Коли президент сказав, що він всім корупціонерам буде відрубувати руки, я не впевнений, що я матиму що йому потиснути.

      Як Зеленський пропонує побороти корупцію? Володимир Зеленський обіцяє посадити корупціонерів до в’язниці і вивести економіку з тіні. Схоже, відомий шоумен вирішив у цьому питанні обмежитися традиційними популістськими гаслами і конкретної програми подолання високого рівня корупції не має.

      Чи підтримує кандидат у президенти декомунізацію?

      – Звичайно.

      Чи готовий кандидат у президенти сприймати поради щодо державного управління від Коломойського?

      – Ні.

      Чи має Зеленський намір скасувати мовні квоти на телебаченні та радіо?

      – Ні, але їх треба дещо змінити.

      Що відомо про похід Зеленського у президенти?31 грудня за мить до Нового року на телеканалі "1+1" замість виступу Президента України Петра Порошенка показали вітальне слово лідера "Кварталу 95" Володимира Зеленського. Під час своєї промови він, зокрема, заявив, що офіційно йде у Президенти України, а наступного дня вже розпочав відкриту президентську кампанію.

      21 січня партія Зеленського "Слуга народу" офіційно його висунула кандидатом у президенти. 25 січня шоумен подав документи задля участі у виборах до ЦВК. За підсумками першого туру виборів, який відбувся 31 березня, він посів першу сходинку з понад 30%, обігнавши свого найближчого переслідувача Порошенка майже на 15%. За словами Зеленського, якщо його похід у президенти буде провальним, то він повернеться у розважальний бізнес.

      Свіжі рейтинги кандидатів у президенти
      Свіжі рейтинги кандидатів у президенти

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Війна на Донбасі Україна – Росія Корупція Дозвіл на зброю Декомунізація Петро Порошенко Порошенко і Зеленський Ігор Коломойський
      Джерело: 24 канал
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