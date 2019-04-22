Чи відкриють проти Порошенка кримінальні справи: відповідь політолога

Петро Порошенко, якщо складе повноваження президента України, може стати фігурантом кримінальних справ. Без імунітету чинному гаранту ймовірно згадають про скандальну газову схему "Роттердам+" та корупційні схеми в "Укроборонпромі".

Політолог Олег Саакян в ефірі 24 каналу розповів, що на його думку, кримінальні справи проти Петра Порошенка після поразки відкриватись не будуть.

Читайте також: Яким буде політичне майбутнє Порошенка: думки експертів

Спробують домовитись. Впринципі Зеленський вже натякнув, якщо Петро Порошенко піде на політичну пенсію, то на нього дійсно не буде жодних причин тиснути, відкривати провадження,

– зазначив політолог.

За його словами, всім зрозуміло, якщо почати "розкручувати клубок", то він так чи інакше виведе на чинного президента.

"Ми його (Порошенка, – 24 канал) звинувачувати не можемо, але певна частина відповідальності буде на ньому лежати, як мінімум, публічна", – додав Саакян.

Він сказав, що Петро Порошенко на фоні всієї цієї ситуації спробує підписати мовний закон і зробити для себе певне позитивне амплуа.

"Іронія в тому, що найімовірніше Петро Порошенко спробує піти на вибори в Європарламент і тут фактично вони з Яценюком стануть знову конкурентами, тому що Арсеній Петрович також хоче йти саме туди. І тут будуть цікаві політичні розбірки", – пояснив гість студії.



Результати екзит-полу