Чи відновить Інтерпол розшук чиновників-утікачів часів Януковича: версія експерта

Після призначення нового директора Інтерполу – громадянина Південної Кореї, а не росіянина – українські правоохоронці повинні подати нові звернення щодо розшуку чиновників-утікачів.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

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Як зауважує політолог, Інтерпол не розслідує, а організовує розшук і затримання злочинців. І рішення про червоні картки на розшук приймає не директор, а колегіальний орган. Так само, як рішення, чи подання не політично вмотивовані. Крім того, зауважує Вігірінський, санкції за поданням українських правоохоронців проти колишніх регіоналів – Андрія Клюєва, Олександра Януковича, Олександра Клименка, Андрія Портнова та інших – вводилися Інтерполом, а потім скасовувалися на підставі рішень європейських судів. Тому що суди не знаходили фактів підтверджень цим зверненням. Це говорить про якість досудового розслідування в Україні.

Якщо те, що директором Інтерполу призначили не громадянина Росії – перемога України, як у нас заявляють, то тоді зараз повинні бути нові подання з боку МВС на високопосадовців-корупціонерів часів Януковича, які втекли з України. Це має з’явитися на сайті Інтерполу та не зникати звідти до 2020 року. Тоді можна говорити про те, що росіяни раніше мали вплив на те, що червоні картки проти екс-чиновників були зняті Інтерполом. Якщо цього не відбудеться, то тоді питання до українських правоохоронців,

– вважає Андрій Вігірінський.

При цьому експерт наголошує – більшість чиновників-утікачів перебувають в Росії. Хоча навіть ті, кого затримували в інших країнах – Колобова в Іспанії (екс-міністр фінансів – "24"), Каськіва в Панамі – надалі були звільнені з-під варти. Їх не засудили, як того вимагали на Майдані. Вони уклали угоду зі слідством і компенсували якісь збитки. Проблема, переконаний Вігірінський, не в Інтерполі, а в тому, що навіть коли чиновники-корупціонери з’являються в Україні, у нас їх не можуть засудити до реального покарання.

Нагадаємо, що новим президентом Інтерполу обрали представника Південної Кореї Кім Чен Янга. Головним конкурентом південнокорейця був росіянин Олександр Прокопчук, який програв всі три тури голосування.

Що таке Інтерпол?Це міжнародна організація, яка допомагає знайти національним правоохоронним органам країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю людей, яких оголосили в розшук за підозрою. За статутом, бюро не має права втручатися або проводити політичну, військову, релігійну діяльність.