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Чи вигідні політичним силам погроми ромів: думка експерта

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За два місяці поселення ромів громили п'ять разів
За два місяці поселення ромів громили п'ять разів / Фото з відкритих джерел

Погроми ромів продовжуються, оскільки злочинці не покарані, і це мотивує до наступного злочину. І хоча проблема ксенофобії притаманна багатьом країнам Заходу, саме Україну можуть зробити цапом-відбувайлом.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Валерій Димов.

Більш детально про погроми ромів у матеріалі: Напади на ромів: про причини погромів і шляхи вирішення проблеми

За словами політолога, суспільство повинно бути впевненим, що кожен, хто вчиняє незаконні дії проти будь-якої людини, має бути покараним. Водночас Димов наголошує, що проблема ромів і ксенофобських настроїв загалом сьогодні існує в багатьох західних країнах.

"Ксенофобські настрої існують не тільки в Україні. Сьогодні ми бачимо несприйняття на Заході біженців і загалом людей іншого способу життя. В Німеччині навіть у правлячій коаліції заявляють про те, що виганятимуть з країни тих, хто має прописку в інших державах ЄС. Такі проблеми в Італії, Греції. В США роблять гучні заяви щодо емігрантів", – зазначає Валерій Димов.

Читайте також: Жорстокий напад на ромів у Львові: Грицак розповів про причетність Росії

Експерт зауважує: вирішити проблему ромів складно через те, що їх дуже важко інтегрувати в суспільство.

Важко інтегрувати тих людей, які ставлять питання власної ідентичності саме в тому, що вони не хочуть бути інтегрованими. Складно зробити соціальні ліфти в кастовій громаді, якими є роми. Ці проблеми треба вирішувати, але навіть багаті країни не змозі. І вони просто можуть знайти крайніх – Україну, звертаючи увагу на нас, як державу, де порушуються права нацменшин, щоб приховати власні проблеми,
– вважає Димов.

При цьому, на думку Димова, навряд чи за нападниками стоїть якась партія чи політична група. По-перше, жодна політична сила не взяла на себе відповідальність. По-друге, це не вигідно, якщо врахувати прискіпливу увагу Ради Європи та суспільства в цілому до цієї проблеми. "Неполіткоректні" речі, зазначає експерт, не варто робити складовою своєї політики.

Нагадаємо, ввечері, 23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані. Зловмисників вже затримала поліція, їм загрожує покарання на термін від 15 років до довічного ув'язнення. Рада Європи засудила напад на табір ромів у Львові та вимагає прозорого і швидкого розслідування інциденту.

Теги: Новини України Новини політики Роми Арсен Аваков Новини Львова Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 Канал
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