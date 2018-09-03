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Чи винен матрац у поганому сні?

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Чи винен матрац у поганому сні?

Якість сну можуть зіпсувати різні фактори: стрес, задушливі ночі або чоловік, який голосно хропе під боком.

Але найпершою і головною страховкою бадьорого ранку стане правильно обраний ортопедичний матрац. Вчені з'ясували, що він не тільки відповідає за правильне положення тіла, але навіть впливає на характер Ваших сновидінь.

Неякісний матрац – причина нічних кошмарів?

матраци

Експерти Американської академії медицини сну провели один цікавий експеримент, який заінтригував і представників інтернет-магазину "МебельОК". Вчені спробували з'ясувати, як впливає спальне місце на якість нічного відпочинку. Протягом 30 днів респонденти оцінювали комфорт власних ліжок, записуючи усі виявлені симптоми в щоденник. Через місяць випробуваним видали ортопедичні матраци зі складу, спеціально відібрані для них фахівцями Академії.

Результати вразили навіть творців тесту: згідно із відгуками, на ранок люди відчували себе бадьорішими, менше страждали від нападів головного болю і легше переносили стрес протягом дня. Безсоння поступилося місцем повноцінному відпочинкові і належному релаксові. Крім того, спальне місце вражаючим чином вплинуло на психіку: ті, кого раніше мучили нічні жахіття, відтепер нарешті змогли спати спокійно. Маніяки із ножами, раптові падіння з даху і нічні чудовиська поступилися місцем приємним видінням.

Обираємо матрац "по науці"

памятай, ортопедичний матрац важливий для хорошогу сну

У справі вибору матраца особливу увагу було приділено ступеню жорсткості. Вчені з'ясували, що не існує таких понять, як "м'який матрац" ​​або "жорсткий матрац" ​​– для кожної людини вибір "хорошого" спального місця індивідуальний і залежить від комплекції.

За таким принципом людям з великою і надмірною вагою слід обирати найбільш жорсткі моделі – найкраще, з кокосової койри із додатковою підтримкою у вигляді пружинного блоку. Такі можна знайти в асортименті виробника Askona – наприклад, модель Terapia Farma.

Але чим менша Ваш вага – тим м'якшим повинен бути матрац, інакше Ви ризикуєте домогтися ефекту "принцеси на горошині". Зрозуміло, як у відомій казці, синців не побачите, але фізична виснаженість точно гарантована. Щоб уникнути цього, струнким дівчатам і субтильним чоловікам рекомендуємо звернути увагу на матраци з колекції Soft Foam виробництва Sleep Master. Моделі виготовлені на основі високо-еластичної холодної піни Vita Foam – вона забезпечує максимальний комфорт і належну підтримку хребту.

Середня жорсткість матраца залишається актуальним поняттям тільки для власників нормальної ваги і щасливчиків, які не знають, що таке проблеми з опорно-руховим апаратом. Якщо Ви є одним з таких, то можете сміливо обирати між моделями з пружинним блоком та з наповненням з еластичних матеріалів. До слова, останні мають вагомий плюс: в майбутньому Ви зможете уникнути скрипу застарілих пружин.

Як "поділити" матрац в одному ліжку?

ділимо матрац для всієї сімї

Трапляється так, що на Вашому двоспальному ложе стає занадто тісно. І причина тому – не габарити пишного чоловіка, а різні потреби. Наприклад, Ваш чоловік важить понад 100 кг і потребує жорсткої підтримки хребта. У той час як Ви катастрофічно не висипаєтеся на цьому пружному татамі. В даному випадку, є два виходи:

  1. Перший – купити два односпальні матраци м на смак кожного з партнерів.
  2. Або придбати комбіновану модель, обидві половини якої припускають різний ступінь жорсткості.

Також при виборі матраца також слід звернути увагу на параметри. Виріб повинен не тільки відповідати розмірам Вашого спального місця, а й забезпечувати належний вільний простір. Якщо Ви залежні від вузького ліжка або каркасу, рекомендуємо звернути увагу на комбіновані (гібридні) моделі матраців. Вони складаються з двох горизонтальних ортопедичних блоків і абсолютно не потребують додаткової підтримки ламелей. Такі можна купити в інтернет-магазині "МебельОК" в Києві і по всій Україні – в каталозі виробника Matterson.

Теги: Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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