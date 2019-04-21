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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ
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      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Чи вірите ви, що з новим президентом ситуація в Україні зміниться?

      2087 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський перемагає в другому турі, – екзит-пол
      Володимир Зеленський перемагає в другому турі, – екзит-пол / gettyimages.com

      Шоумен Володимир Зеленський, за попередніми результатами екзит-полу, з великим відривом перемагає у другому турі виборів президента України. В українській політиці це абсолютно нове обличчя. Беріть участь в опитування 24 каналу – якого майбутнього ви очікуєте з новим президентом?

      Результати екзит-полу станом на 18:00 в другому турі такі:

      • Володимир Зеленський – 73,2%
      • Петро Порошенко – 25,3%
      • Зіпсований бюлетень – 1,5%

      Читайте також: Екзит-пол на виборах президента України-2019: відомі результати голосування

      Як свідчить попередній досвід, результати екзит-полу можуть відрізнятися від офіційних в межах 2,5%. Беріть участь в опитуванні – чого ви очікуєте від нового президента?

       

       

      blog_ava
      Національний екзит-пол на президентських виборах: коли будуть результати 2 туру
      сьогодні
      34349
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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