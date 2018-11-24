Чи вірять українці в те, що окупований Крим повернеться: дослідження
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – за соціологічними дослідженнями, майже половина українців вірить, що Крим повернеться до України. "Крим. Реалії" провели власне розслідування. Виявилося, що більшість людей впевнені, що так, проте в деяких містах вважають, що Путін півострів не віддасть. А самі кримчани у повернення Криму Україні не вірять.
Також у випуску:
Масове затримання свідків Єгови в окупованому Криму: за що їх переслідують.
Як "чорні берети" підготували вторгнення російських військ у Крим 2014 року.
Сенцов почувається вже краще, крапельницю йому вже не ставлять.
В окупованому Криму вийшов фільм "Кримський міст", але стрічка виявилася провальною.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 Канал
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