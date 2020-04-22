Чи витримає бізнес в Україні продовження карантину: пояснення експерта

Карантин – це, фактично, зупинка кількох галузей економіки, у яких працюють мільйони людей, кількасот тисяч бізнесів, здебільшого малих. Наразі вони зупинені, і звідти не йдуть прибутки ні в бізнес, ні в робітників. Протягом деякого часу вони ще протрималися власними силами, але стає зрозуміло, що все більше й більше людей не отримують прибутки, і стоїть бізнес.

Критичний ризик у тому, якщо це триває довго, то всі робочі місця і бізнеси просто зникають. Люди починають робити щось інше, аби прожити. Тож на виході з карантину Україна недоотримає мільйон робочих місць, сотні тисяч бізнесів, які буде втрачено. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерший заступник міністра економіки України Павло Кухта.

Зверніть увагу Коли Україна вийде з карантину: інфографіка

За його словами, принципово важливою є відповідь уряду, яка полягає у прямій підтримці бюджетними коштами. Попри те, що це дорого, це практика, яку зараз запровадили майже всі європейські країни. Це, Тобто, це є пряма бюджетна підтримка робітників та бізнесів у сферах, які штучно зупинені.

Експерт відзначив, що їм треба надати грошову підтримку, і дати можливість не платити податки, щонайменше на заробітну платню. Держава має взяти на себе їхнє утримання на час карантину, щоб потім вони змогли спокійно вийти і продовжувати працювати.

З програмою МВФ така бюджетна підтримка є реальною, принаймні на 1 – 2 місяці. Безумовно, важливою є наявність МВФ як ресурсу для фінансування, адже це коштує десятки мільярдів,

– пояснив Павло Кухта.

На його думку, немає ніякої вибірковості в тому, які заклади наразі працюють, а які – ні. Правила – єдині для всіх: на виїзд чи дистанційно можна будь-де замовляти, фізично приходити не можна. Вони були запроваджені ще на початку карантину.



Які об'єкти працюють під час карантину / Інфографіка 24 каналу

Експерт розповів, що коли почався спалах коронавірусу у світі, необхідно було вжити заходів, щоб запобігти італійському сценарію, коли велика кількість хворих, а медична система майже не справляється. Тому були запроваджені обмеження на роботу кількох галузей з найбільшим скупченням людей.

Він відзначив, що це спрацювало, і тому в Україні вдалося, фактично, уникнути великої епідемії. Втім ці заходи вбили час, необхідний, щоб вийти в більш-менш сталий режим, в якому можна жити далі. Тож це були лише термінові заходи, запроваджені як жорсткий, але швидкий спосіб зреагувати на кризу, але довго тримати такий карантин – неможливо.

Одна справа, якщо ми не знаємо, що відбувається, наприклад, як це було на старті епідемії. Зараз всі країни йдуть до гнучкого режиму карантину, який базується на тестуванні. Тобто, тестують населення, стає зрозуміло, хто хворіє. Визначені групи ризику, і саме на них спрямовані карантинні заходи. Всі інші живуть більш-менш нормальним життям. З точки зору економіки, бажано було б вже почати пом’якшувати карантинні заходи,

– повідомив експерший заступник міністра економіки України.

Довідка. Кабмін встановив на час карантину державне регулювання цін шляхом декларування на 10 продуктових товарів, 20 засобів індивідуального захисту, а також на 7 лікарських засобів й 11 видів антисептиків.

Однак Павло Кухта зазначив, що в Україні було вдосталь досвіду з державного регулювання цін, проте це ніколи не працювало. Максимум, що воно дозволяє – "закрутити гайки", а також призводить до зникнення товарів з полиць.

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"Наскільки я розумію, ці заходи зараз запровадив Кабмін за прямим дорученням Верховної Ради, бо хтось з депутатів запхав ці норми в законопроєкт. На жаль, вони популярні, люди погано розуміють, що це не працює, їм ніхто цього не пояснив", – розповів експерт.

Він додав, що це добре розуміє бізнес, який стикався з цим, і змушений давати хабарі кожного разу, коли це запроваджується. Наразі запроваджують м'яке регулювання цін, тобто, декларування, що є додатковим навантаженням на бізнес. Адже тепер представники бізнесу, крім того, щоб, наприклад, слідкувати за соціальним дистанціюванням, мають заповнювати папірці, кудись їх носити, вказувати, як у них змінилися ціни.

На жаль, українська політика працює так, що в такому "популістичному угарі" часто вкидаються такі речі. Цього разу це були якісь депутати. Тепер весь український бізнес зазнає великих втрат, тому що якийсь депутат хотів попіаритись перед виборами,

– пояснив Павло Кухта.

Що потрібно знати про декларування цін:

Уряд запропонував впровадити декларування змін роздрібних цін у разі їх зміни. Зокрема, задекларувати підвищення цін можна буде:

за 30 днів, якщо ціна підвищується на 15% і більше;

за 15 днів – у разі підвищення на 10-15%;

за 3 дні – у разі підвищення на 5-10%.

Постанова набуде чинності через 10 днів після її публікації і діятиме до завершення карантину.



Уряд продовжив карантин до 11 травня / Інфографіка 24 каналу