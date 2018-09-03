Чи вийде Кремль після ліквідації Захарченка з переговорів щодо Донбасу

Після ліквідації ватажка бойовиків Олександра Захарченка Росія знайшла дуже зручний для себе привід говорити: "За таких обставин ми нічого робити не будемо щодо врегулювання ситуації". Щоправда, переглядати мінський чи нормандський формати Кремль не збирається.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко, передає УНІАН.

Читайте також: Як ліквідацію Захарченка використає Кремль у війні проти України: думка дипломата

"Після знищення Захарченка Лавров поспішив заявити, що тепер про переговори в нормандському форматі не може бути й мови. Але це не означає, що такий формат вичерпався. Це означає, що Росія знайшла дуже зручний для себе привід говорити: "За таких обставин ми нічого робити не будемо", – підкреслює він.

Як зауважив дипломат, власне, саме це – ключова мета всієї цієї спецоперації російських спецслужб.

"Тобто Росії конче був потрібен привід, аби не слухати Київ і сказати: "Який порядок денний? Які переговори? Якщо вони вбивають мирних жителів Донбасу". Але я не думаю, що зараз мовиться про перегляд мінського чи нормандського форматів. Мовиться про тактику відмови від реальних практичних кроків під надуманими приводами, до чого вдалася Москва", – переконує екс-міністр.

Водночас Огризко вважає, що ліквідація Захарченка якимось чином може полегшити процес повернення окупованих територій Донбасу в Україну на умовах Росії, зокрема, використовуючи майбутні парламентські вибори тут.

"Про це не варто й говорити. Адже будь-які українські політики, які пристануть на умови Росії (хіба що крім кількох відомих), будуть "спаленими політиками". Тож про те, щоб повертати Донбас в Україну на умовах Росії, не може бути й мови. Бо це буде "троянській кінь" в тілі української державності, який не дасть нам змоги рухатися ні вліво, ні вправо. Тому такий сценарій не варто навіть обговорювати", – підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко стверджував, що після смерті лідера бойовиків Олександра Захарченка перемовини між Україною та Росією щодо врегулювання конфлікту на Донбасі все ж триватимуть, оскільки ані Київ, ані Москва не є зацікавленими у виході з переговорного процесу.