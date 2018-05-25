Чи вміють українці займатись сексом: відповідь сексолога

Наш тип сексуальної культури не передбачає спілкування на тему сексу навіть всередині подружніх пар. Що часто може стати причиною розриву.

Таку думку в рамках спеціального вебінару озвучили психотерапевт, сексолог Олена Голоцван та засновниця першого в Україні lovespace-готелю Cherry Twins Олена Соловйова.

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Табу на тему сексу дівчаткам, здається, передаються з покоління в покоління. Страх залишитися одній і бажання зберегти те, що є, боязнь образити чоловіка, який поруч – ці страхи сидять у наших жінках надто глибоко. Багато жінок соромляться обговорювати сексуальні переваги своїх партнерів. Тим часом, більшість проблем в інтимному житті сімейних пар починаються саме з того, що вони не говорять на тему сексу,

– сказала Голоцван.

Відтак, як додала Соловйова, виходить парадоксальна ситуація: жінка навіть собі боїться зізнатись, чого вона хоче та що приносить їй задоволення, відмовляється говорити про це із партнером і як за такої поведінки чоловік повинен здогадатися, що саме приносить жінці сексуальне задоволення – невідомо.

Разом з тим, чоловіки часто не хочуть нічого слухати від жінок на тему сексу.

"Їм поколіннями закладають у голову: якщо ти справжній чоловік – жінку заводить все, що ти робиш, від тебе потрібна лише наявність ерекції. Багато чоловіків не практикують попередніх ласк. Хоча понад 80% жінок їх потребують. Але коли жінка боїться обговорювати з партнером, що їй подобається, а чоловік упевнений, що він сам по собі – подарунок, то яким буде життя в цій парі? Потрібно знати про ерогенні зони партнера, знати, як їх стимулювати і що з ними робити. Тому про них потрібно говорити", – сказала сексолог.

Додамо, за результатами досліджень, секс приносить не тільки багато позитивних емоцій, а й користь для здоров'я. Він знижує рівень кортизолу (гормону стресу), приводить у норму тиск, покращує продуктивність.