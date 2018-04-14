Чи вплине "чорний тиждень" у Росії на українську економіку та гривню

5 березня у Великобританії отруїли колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. Вже 6 квітня Сполучені Штати ввели санкції проти російських олігархів, наближених до Володимира Путіна.

Від так, американці мають до 7 травня розірвати ділові стосунки із компаніями із "кремлівського списку". Інвестори почали скидати акції, вартість компаній стала знижуватися. У результаті вже 9 квітня статки найбагатших росіян скоротилися на 12 мільярдів доларів. А російський фондовий ринок втратив 820 мільярдів рублів капіталізації.

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Падіння посилилося 11 квітня після допису президента США Дональда Трампа у "Твітері", що відповідь Росії, якщо ті надумають збивати американські ракети у Сирії, не забариться. Інвестори злякалися, що їх змусять вийти із державних облігацій та припинити обслуговування у російських держбанках.

Євро перевищив курс 80 за рубль, а долар – 65. Російська валюта зовсім трішки не дотягнула до історичного мінімуму. У 2016 через обвал цін на нафту євро коштував 87 рублів, а долар – 80. Можливо, завадив такому розвитку подій вже наступний твіт Трампа, в якому написав, що "всі країни мають співпрацювати, і годі озброюватися".

Якщо геополітична ситуація не загостриться, у наступні тижні цілком можливе відновлення рубля. Вже у п'ятницю 13 офіційний курс долара становив 62 рубля, а євро – 77.

Проте, на сировинних ринках також прогнозують негативну динаміку. Росія імпортує чверть продуктів харчування і третину інших споживчих товарів. І водночас 68% експортних доходів все ще формуються за рахунок нафтогазового сектора. Якщо найближчим часом ціни на нафту знизяться, то рубль повернеться до показників 16 року, або ж проб'є нове для себе дно.

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Економіка України, як і Російська, залишається сировинною. Тож має ті самі ризики. Інвестори до нас, із Росії не втікатимуть. Вони оберуть інші ринки, у яких для бізнесу створені кращі умови. А зниження купівельної спроможності росіян означатиме скорочення українського експорту. За результатами 17 року країна-агресор все ще лишалася важливим каналом збуту нашої продукції.

Президент Петро Порошенко також оголосив про запровадження санкцій проти російських компаній, але наша економіка надто слабка щоб на щось вплинути. Тож українській владі доцільніше сьогодні зосередитися на створенні умов для розвитку бізнесу, який експортує не сировинну продукцію, а готові до вжитку товари. І протилежному випадку, дно пробиватиме вже гривня.