Чи вплине коливання цін на нафту на вартість бензину в Україні: пояснення експерта

Минулого тижня на світових ринках було зафіксовано зростання ціни на нафту. Причиною росту котирувань нафти була заява Президента США Дональда Трампа про вихід Сполучених Штатів із ядерної угоди з Іраном та повторне введення санкцій проти Ірану.

Про це у коментарі сайту "24" відзначив радник Міністра енергетики та вугільної промисловості України Максим Білявський.

Після відповідних заяв нафта марки Brent здорожчала до 77,35 долара. Станом на ранок 14 травня ціна північноморської нафти марки Brent почала дешевшати і опустилась нижче позначки 77 доларів за барель, якщо бути точним – на рівні 76,70 долара за барель, уточнив Білявський.

Вплив коливань ціни нафти на Україну має інерційний характер. Якщо у найближчі два тижні ціна нафти не повернеться до показників початку квітня місяця поточного року, з певною інерційністю може відбутись здорожчання вартості нафтопродуктів,

– констатував радник міністра.

Експерт зауважив – варто взяти до уваги, що минулого тижня інвестиційний банк Bank of America Merrill Lynch опублікував звіт, в якому йшлося про те, що дефіцит нафти на світовому ринку в найближчі 1,5 року може призвести до значної зміни балансу та пропозиції. Зокрема, ціни на нафту в 2019 році можуть підійти до позначки 100 доларів за барель.

В цілому, середньорічні ціни на природний газ та нафту невпинно підвищуватимуться, тоді як вугілля до 2020 року буде дешевшати, а потім зростати з темпами менше $1 на рік,

– підсумував Білявський.

Нагадаємо, 8 травня Трамп заявив, що США виходять із ядерної угоди з Іраном та пообіцяв запровадити найвищий рівень санкцій проти Ірану. Пізніше стало відомо, що США готують новий пакет санкцій проти Ірану. Через що ціна на пальне в Україні може зрости на 20%.

Ядерна угода з Іраном є одним із ключових досягнень Адміністрації Барака Обами у міжнародній політиці. Спільний всеосяжний план дій було підписано у липні 2015-го року. Підписання відбулося у Відні між Іраном та групою у складі США, Великої Британії, Росії, Франції, Китаю та Німеччини. Угода надала міжнародній спільноті в обмін на зняття санкцій з Ірану можливість проводити моніторинг ядерних об'єктів. Іран зберіг свою мирну ядерну програму, частина збагаченого урану з країни мала бути вивезена.