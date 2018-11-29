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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Чи вплине воєнний стан на видобуток газу та роботу ГТС в Україні: заява "Нафтогазу"

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      Воєнний стан не вплине на видобуток газу та роботу ГТС в Україні
      Воєнний стан не вплине на видобуток газу та роботу ГТС в Україні / Фото з відкритих джерел

      Воєнний стан, який був введений в десяти областях України з 26 листопада, не буде мати негативного впливу на видобуток газу і роботу газотранспортної системи.

      Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив глава НАК "Нафтогазу" Андрій Коболєв, передає УНІАН.

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      Чиновник сподівається, що контрагенти не зловживатимуть таким моментом контракту як форс-мажор.

      Я не бачу жодної проблеми воєнного стану, як для роботи газотранспортної системи, нафтотранспортної системи, так і для видобутку газу. Є деякі юридичні аспекти і ми сподіваємося, що наші контрагенти не зловживатимуть таким елементом контракту як "форс-мажор", який може застосовуватися в умовах воєнного стану. Але у всіх інших випадках я прямого впливу не бачу,
      – сказав Коболєв.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень, а загалом 24 українських моряки потрапили в полон та були арештовані. Росія також затримала 3 захоплені українські кораблі.

      Увечері 26 листопада Верховна Рада ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Вранці 28 листопада голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав законопроект про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні". Згодом закон про воєнний стан підписав і Президент України Петро Порошенко.

      Офіційно воєнний стан в 10 областях України почав діяти 28 листопада і триватиме до 26 грудня.

      Що треба знати про воєнний стан в Україні: дивіться відео

       

       

       

      Теги: Новини України Нафтогаз Воєнний стан в Україні Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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