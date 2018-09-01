Чи вплинуть спогади екс-президента Франції на врегулювання конфлікту на Донбасі?

Спогади екс-президента Франції Олланда про переговори його, Меркель і Порошенка в Мінську з Путіним – це мемуари. Вони нічого не змінюють у правовому і політичному сенсі щодо конфлікту на Донбасі.

Про це 24 каналу розповів голова правління "Майдану Закордонних Справ" Богдан Яременко.

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Фахівець підкреслює, що чинний президент Франції Макрон теж не заперечує наявність і роль Росії в збройному конфлікті на Донбасі, і що саме Москва здійснює вторгнення на територію України.

Макрон вважає незаконною анексію Криму. Тим не менше, це не заважає йому говорити про стратегічне партнерство Франції і Росії та вибудовування нової архітектури безпеки. В цьому іронія ситуації. Книгу Олланда треба сприймати як мемуари. Наряд чи вони додали нам щось нове в розумінні політичної ситуації. Лише більше нюансів і деталей, як робиться світова політика,

– зауважує Богдан Яременко.

Крім того, фахівець також зазначив, що канцлер Німеччини Меркель неодноразово робила ті самі заяви – про участь Росії в конфлікті на Донбасі, що причина конфлікту – Росія. Але мемуари Олланда, вважає Яременко, нічого не змінять. Ситуація давно відома, викладена в рішеннях всіх основних міжнародних організацій.

Нагадаємо, колишній президент Франції Франсуа Олланд описав у своїй новій книзі "Уроки влади" те, як у лютому 2015 року узгоджували та підписували мінські угоди. "Це було в самий розпал кризи", написав Олланд, описавши низку деталей зустрічі за участю Петра Порошенка, Ангели Меркель та Володимира Путіна. Як пише Олланд, він швидко зрозумів, що Путін хоче виграти час і відтермінувати припинення вогню на якомога пізніший час, щоб дати змогу сепаратистам оточити українську армію та завоювати додаткові позиції. За його словами, Путін так рознервувався, що почав погрожувати остаточно розчавити військо свого візаві. Це виказало, що російські війська на сході України є.