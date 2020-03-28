Чи впорається українська економіка в час карантину: Гончарук прокоментував дії нового уряду

Пандемія COVID-19 вплинула на весь світ, Україна – не виняток. Про те, як діє чинний уряд Шмигаля, та чи впорається українська економіка з новими випробуваннями – в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу у програмі "Перехресний допит" розповів експрем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Про вплив пандемії на українську економіку

Пандемія коронавірусу вносить досить жорсткі корективи в ситуацію. В економіку – також. Зараз, якщо замре економіка на кілька місяців, це для нашої країни можуть бути непоправні втрати. У людей закінчаться гроші, підприємства зупиняться на кілька місяців. Взагалі незрозуміло як надовго це все затягнеться. Як ви думаєте? Це така сама криза, яка була, наприклад, у 2008 році? Це може продовжуватися рік, півтора, два?

Зараз дуже багато прогнозів роблять різні фахівці. Я слідкую щодня, як з’являються якісь нові оцінки. Це не дуже вдячна штука зараз – намагатися передбачити майбутнє. Думаю, що потрібно сконцентруватися на тому, щоби стати сильнішими. І намагатися бути максимально сильними у цей час невизначеності. Абсолютно точно економічну кризу та проблеми простіше вирішувати, перебуваючи у тісній співпраці з міжнародними інституціями. Я зараз говорю не лише про МВФ, а ще й про ВООЗ. Це виклик для всього світу.

Першу частину інтерв'ю з Гончаруком читайте тут Про справу "Приватбанку", зустрічі з Коломойським та можливість дефолту

Нам потрібно просто дивитися, у який спосіб ця проблема найкраще вирішується у світі, і дотримуватися таких підходів. Рецепти зрозумілі. Я, звичайно, не медик. Але найголовнішим рішенням, яке сьогодні є у світі, яке демонструють країни – це заклик людей до мінімізації соціальних контактів. Тобто фактично – самоізоляція. Це зрозуміле рішення. Це потрібно чітко комунікувати. Зараз насправді це й відбувається, це рух безумовно в правильному напрямку.

Але потрібно не забувати, що зупиняючи економіку, стимулюючи підприємства до того, щоб вони припиняли працювати, потрібно розуміти, хто за це зрештою заплатить. Не секрет, що в Україні значно менший запас міцності, ніж у західних розвинутих країнах. В таких умовах у десятки разів важливішим є підтримання зрозумілих правильних відносин з МВФ. Для нас це сьогодні як для країни – критично важлива історія. Я переконаний, що команда, яка сьогодні провадить, розуміє це.

Дивіться повне інтерв'ю з Олексієм Гончаруком у програмі "Перехресний допит"

Про уряд Шмигаля

Коли ви писали заяву на звільнення, думаю, для вас це було певним розчаруванням. Зараз, коли ви бачите які виклики постали перед новим урядом, мабуть, ви вже з полегшенням думаєте, що тепер це не ваші проблеми, а проблеми Дениса Шмигаля...

Ви помиляєтесь. Я громадянин цієї країни. Це мої проблеми, і ваші також. Ми всі в одному човні. І ми всі зараз зацікавлені в тому, щоб у нового уряду та команди президента вийшло. Це абсолютно точно.



Денис Шмигаль / Фото пресслужби Кабміну

Денис Шмигаль – це ваш колишній підлеглий. Як ви оцінюєте його компетентність і професійність? Чи адекватно у викликах діє його команда зараз?

Не адекватно – оцінювати роботу уряду через кілька тижнів після початку роботи.

Так само, як і через пів року вашої роботи не адекватно було оцінювати вашу ефективність.

Взагалі роботу уряду потрібно оцінювати щонайменше через рік. Тому що дії уряду не впливають сьогодні на завтра, за рідкісним виключенням. Тому я не хотів би зараз давати оцінку. Подивимося, як будуть розвиватися обставини. Тому що заднім числом усі розумні. Можна подивитися на пів року назад і сказати, що треба було зробити якось інакше. Коли ти відповідаєш сьогодні на завтра, кожен день, працюєш 24/7, відповідаєш за свої дії та рішення – ухвалювати їх досить складно, їх доводиться ухвалювати десятками. Тому я зараз хочу утриматися від коментарів та побажати колегам удачі. Ми всі в цьому зацікавлені.

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Єдине, що я хотів би сказати: ухвалюючи рішення щодо обмеження економіки (а вона в нас відверто слабка та сировинна, 0,3% від світової), щодо обмеження роботи якихось підприємств з метою зменшення соціальних контактів, потрібно розуміти, що вони виправдані. Тому що потрібно правильно розрахувати навантаження на нашу медичну систему, щоб вона справилася з потенційним потоком пацієнтів, який буде.

Але з іншого боку, потрібно пам’ятати, що запас міцності в українців значно менший, ніж у наших сусідів у Європі. Я бачив дослідження: у багатьох людей залишилося грошей на кілька тижнів. Потрібно просто розуміти, як людям з цим викликом справлятися. Але ще раз повторюся, що простих рішень тут немає. Поспішних оцінок давати я б не хотів, це дуже невдячна справа.

Що відомо про відставку ГончарукаВерховна Рада 4 березня більшістю голосів ухвалила рішення про відставку уряду Гончарука. Новим прем'єром став Денис Шмигаль.



Формальною причиною відставки Гончарука президент у Верховній Раді назвав відсутність досвіду. Він сказав, що нових облич замало, не красти – замало. Експрем'єр-міністр погодився написати заяву на звільнення, хоча міг цього не робити, адже за законом мав право працювати ще пів року.

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Я боюся, що від реформ нас змусить відійти криза. Я боюсь, що зараз у людей не вистачатиме грошей на їжу, якщо вони ще пару місяців посидять вдома.

Ви абсолютно праві. Сьогодні – нова реальність, і коронавірус вносить корективи. Все те, про що я говорю, звичайно, потрібно корегувати на цю нову реальність. Яким сценарієм буде розвиватися пандемія – зараз є дуже різні оцінки. І потрібно на це, звичайно, зважати.

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Якщо дивитися на інші країни, то десь найближчі три місяці буде паралізоване все, ми всі перехворіємо. Але що далі? Які б ви поради дали людям? Що їм робити? На що жити? І що як експрем’єр-міністр ви порадили б робити владі, щоб цих людей підтримати?

Абсолютно точно потрібно підтримувати бізнес передовсім. Якщо люди працюють, потрібно мати державну програму підтримки бізнесу, щоб він не мусив звільняти людей. На мою думку, це – задача номер один, тому що бізнес платить податки і він, фактично, є драйвером економіки. Якщо бізнесу не стане – то і робочих місць не буде, і країні буде дуже важко. Я би на цьому насамперед фокусувався.

В нас в Україні є програми допомоги малозабезпеченим. І зараз понад 10 мільйонів людей і без пандемії і так живуть за межею бідності. Цю програму малозабезпеченим потрібно, звичайно, переглянути. Зокрема, ввести додаткові критерії, щоб допомогти і підтримати не тільки тих людей, які класично є малозабезпеченими, а тих, хто потрапили за межу малозабезпеченості внаслідок пандемії.

Загалом, якщо говорити про економіку, то важливим є збереження курсу, про який я говорив. Ще раз: у нас в Україні величезна кількість неефективних підприємств, які перебувають в державній формі власності. Їх потрібно передавати приватному власнику. Цю приватизацію потрібно в будь-якому разі продовжувати.

В нас є багато дурних обмежень. І я не лише про ринок землі. Я говорю про обмеження, які спричинені трудовим законодавством, житловим законодавством. Від них також потрібно позбавлятися, тому що це стримує економіку, це робить її менш мобільною.

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Нам потрібно точно продовжувати капітальні інвестиції, наскільки це можливо. Тому що державні витрати на те саме будівництво доріг – якби не здавалося, що це не вчасно – все одно створює робочі місця, це все одно дає людям дохід, хліб і все одно стимулює розвиток економіки.

І головна задача – це дешевий ресурс. У нас сьогодні макроекономічна ситуація досі дозволяє знижувати ставку кредитування. Якщо подивитися на те, що відбувалося останні 6 місяців, то ми працювали над тим, щоб Нацбанк мав змогу зменшувати ставку рефінансування. Вона на більш ніж 6% є зараз меншою, ніж 6 місяців тому. Над цим потрібно працювати і надалі.

Потрібно дивитися, що можна зробити, щоби бізнес мав доступ до дешевих ресурсів. Тому що саме в час такої непевності є гарна можливість – зокрема, і для тої самої промисловості – переобладнатися, переозброїтися, модернізувати свої потужності.

Про вплив відставки уряду та Рябошапки на інвесторів, а також чому Гончарук погодився написати заяву на звільнення – читайте у наступних частинах інтерв'ю на 24 каналі.