Чи впорається Зеленський з керуванням країною – стане зрозуміло через рік, – соцопитування

Чи впорається новообраний Президент України Володимир Зеленський з керуванням державою – стане зрозуміло через рік. Так вважають 35,5% українців.

Про це свідчать результати спільного соцопитування центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка та Соціологічної групи "Рейтинг". Проте редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соцопитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

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Що думають українці про майбутні результати роботи Зеленського на посаді президента?

3,9% опитаних українців вважають, що впорався чи ні Зеленський з керівництвом країною –стане зрозуміло через місяць або раніше;

18,4% опитаних гадають, що це стане зрозуміло після перших 100 днів роботи;

26,2% – через півроку;

35,5% – через рік;

7,1% – інший варіант;

8,9% – не змогли відповісти.

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Що треба знати про Володимира Зеленського: дивіться відео

Якими мають бути перші кроки Зеленського: думка українців

53,7% опитаних вважають, що першим кроком нового президента повинна стати подача до Верховної Ради законопроекту про зняття недоторканності з народних депутатів, суддів і президента.

40,9% вважають, що Зеленський повинен почати прямі переговори у форматі "Україна – Росія – "ДНР" – "ЛНР" для припинення вогню і повернення Донбасу.

38,4% впевнені, що Зеленський перш за все повинен забезпечити повернення українських військовополонених та утримуваних осіб

38,1% вважають, що глава держави повинен спершу ініціювати розпуск Верховної Ради і проведення дострокових виборів.

35,1% думають, що Зеленський перш за все повинен посилити економічні санкції проти Росії і російського капіталу в Україні.

33,7% – що новий президент повинен забезпечити стабільність національної валюти і банківської системи.

30,6% – знизити зарплати топ-чиновників.

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25,8% – почати або прискорити розслідування резонансних корупційних злочинів.

25,4% – почати дискусії задля негайної зміни генпрокурора, голови СБУ, прем'єра і чинного складу уряду.

17,9% виступають за те, щоб Зеленський насамперед завершив медреформу.

17,8% – щоб змінив систему парламентських виборів.

16,3% – щоб почав поглиблення переговорів з ЄС і США щодо окупованих Криму і Донбасу.

13,3% – щоб активізував переговори про вступ України до ЄС.

13,2% – щоб вніс законопроект про референдум.

11,4% – ініціював перезапуск Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратори.

9,9% – активізував переговори про вступ України в НАТО.

Дослідження проводилося з 30 квітня по 10 травня в 24 областях України та Києві. Всього було опитано 3 тисячі респондентів. Стандартна похибка вибірки – не більше 1,83%.