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      Чи впорається Зеленський з керуванням країною – стане зрозуміло через рік, – соцопитування

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Чи впорається новообраний Президент України Володимир Зеленський з керуванням державою – стане зрозуміло через рік. Так вважають 35,5% українців.

      Про це свідчать результати спільного соцопитування центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка та Соціологічної групи "Рейтинг". Проте редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соцопитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

      Читайте також: Які плани у Зеленського на перші 100 днів роботи на посаді президента

      Що думають українці про майбутні результати роботи Зеленського на посаді президента?

      • 3,9% опитаних українців вважають, що впорався чи ні Зеленський з керівництвом країною –стане зрозуміло через місяць або раніше;
      • 18,4% опитаних гадають, що це стане зрозуміло після перших 100 днів роботи;
      • 26,2% – через півроку;
      • 35,5% – через рік;
      • 7,1% – інший варіант;
      • 8,9% – не змогли відповісти.

      Читайте також: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

      Що треба знати про Володимира Зеленського: дивіться відео

      Якими мають бути перші кроки Зеленського: думка українців

      • 53,7% опитаних вважають, що першим кроком нового президента повинна стати подача до Верховної Ради законопроекту про зняття недоторканності з народних депутатів, суддів і президента.
      • 40,9% вважають, що Зеленський повинен почати прямі переговори у форматі "Україна – Росія – "ДНР" – "ЛНР" для припинення вогню і повернення Донбасу.
      • 38,4% впевнені, що Зеленський перш за все повинен забезпечити повернення українських військовополонених та утримуваних осіб
      • 38,1% вважають, що глава держави повинен спершу ініціювати розпуск Верховної Ради і проведення дострокових виборів.
      • 35,1% думають, що Зеленський перш за все повинен посилити економічні санкції проти Росії і російського капіталу в Україні.
      • 33,7% – що новий президент повинен забезпечити стабільність національної валюти і банківської системи.
      • 30,6% – знизити зарплати топ-чиновників.

      Читайте також: Як Зеленський буде обирати кандидатів на головні посади в Україні

      • 25,8% – почати або прискорити розслідування резонансних корупційних злочинів.
      • 25,4% – почати дискусії задля негайної зміни генпрокурора, голови СБУ, прем'єра і чинного складу уряду.
      • 17,9% виступають за те, щоб Зеленський насамперед завершив медреформу.
      • 17,8% – щоб змінив систему парламентських виборів.
      • 16,3% – щоб почав поглиблення переговорів з ЄС і США щодо окупованих Криму і Донбасу.
      • 13,3% – щоб активізував переговори про вступ України до ЄС.
      • 13,2% – щоб вніс законопроект про референдум.
      • 11,4% – ініціював перезапуск Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратори.
      • 9,9% – активізував переговори про вступ України в НАТО.

      Дослідження проводилося з 30 квітня по 10 травня в 24 областях України та Києві. Всього було опитано 3 тисячі респондентів. Стандартна похибка вибірки – не більше 1,83%.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Соціологічне дослідження Статистика Президент України
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