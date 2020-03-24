Чи є хворі на коронавірус серед українських воїнів: у ЗСУ відзвітували про ситуацію

У Збройних Силах України запевнили, що станом на 24 березня не було зафіксовано жодних випадків захворювання на коронавірус серед військовослужбовців і працівників відомства.

За словами заступника командувача Медичних сил полковника медичної служби Андрія Галушка, наразі на самоізоляції вдома перебувають 130 військовослужбовців, ьпередає інформаційна агенція Міноборони АрміяInform

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Вони

або повернулися до України з-за кордону,

або контактували з людьми, які тепер проходять обсервацію,

Галушка повідомив, що Медичні сили отримали 10 тисяч експрес-тестів. Їх розподілять по всіх військово-медичних клінічних центрах, гарнізонних та мобільних госпіталях у районі проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Крім того, напередодні регіональні Військово-клінічні медичні центри отримали 20 тисяч захисних масок. Також медичні установи забезпечено дезінфікуючими засобами.

До нас почали надходити також спеціальні захисні костюми, які безпосередньо для потреб Збройних Сил почало виробляти одне з вітчизняних підприємств. Сьогодні для нас виготовлено уже 80 костюмів, половину з яких відправлено в медичну службу ООС. В подальшому ми отримаємо ще кілька партій цього добротного захисного обмундирування,

– зауважив Галушка.

У Командуванні Медичних сил додають

сьогодні всі медичні установи Збройних Сил працюють в режимі надання лише невідкладної допомоги ;

; всі планові оперативні втручання тимчасово призупинено;

значну частина терапевтичних відділень перепрофільовано в інфекційні;

в кожній військовій частині створюють медичні ізолятори.

медичним закладом для обсервації передбачено Центральний військовий санаторій "Приморський".

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Чому з’явилась інформація, що військовослужбовці ЗСУ захворіли на коронавірус

Поширюють такі повідомлення здебільшого пропагандистські та ЗМІ бойовиків. Ще коли епідемія коронавірусу набирала оберти в Україні вони повідомляли про зараженого воїна на Рівнещині.

Згодом, зокрема, написали про "цілу бригаду, яку відправили на карантин". 15 березня додали ще трохи "уявних хворих". Така інформація з’являється щодня.

Якби підрахувати усі такі "випадки", то українська армія вся мала б вже бути на суворому карантині.

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Головне про коронавірус в Україні

Станом на обід 25 березня в Україні підтвердили 97 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні, одна людина одужала.

Найбільше інфікованих – у Чернівецькій області (38 випадків, 1 – летальний), на другому місці йде Київ (29).

12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Щоправда, є імовірність, що його продовжать.

У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.

З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.

Через ситуацію з коронавірусом режим надзвичайної ситуації запроваджено у 9 областях і Києві.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу