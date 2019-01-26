Чи є можливим компроміс між Росією та Україною: журналіст розставив усі крапки над "ї"

Зараз багато хто з політиків маніпулює заявами, що задля припинення війни на Донбасі варто знайти компроміс з Росією. Але цього ніколи не буде, тому що Кремль так не хоче. Натомість у Москві сподіваються, що кожен український президент проїжджатиме туди та цілуватиме чобіт.

Таку думку висловив український журналіст Роман Цимбалюк у ефірі передачі "Право на владу".

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"Мені страшно, що у нас у державі маніпулюють питаннями безпеки, говорять про мир, про компроміс. Можу вас запевнити, що жодного компромісу та миру не буде, тому що наш ворог – країна-агресор – цього не хоче", – зауважив він.

На його переконання, Кремль розглядає компроміс таким чином, щоб український президент, незалежно від свого прізвища, приїхав до Москви та поцілував чобіт.

"Щоб він вибачився за те, що ми захищаємо свою державу – ось така ціна цього компромісу", – наголосив Роман Цимбалюк.