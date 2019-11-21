Чи є повернені Росією кораблі доказом у справі проти Порошенка: коментар Зеленського

Справа проти Порошенка – це складне питання, і наразі говорити про неї не на часі: потрібно підготуватися, щоб не займатися популізмом. Так говорив президент Зеленський увечері 20 листопада в Очакові під час огляду повернених Росією українських кораблів.

Українські військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу" повернулися 20 листопада з російського полону. Президент Володимир Зеленський зустрів їх у порту Очакова.

Читайте також: Зеленський прокоментував повернення Україні кораблів

Справа проти Порошенка – складна

Оглянувши кораблі, глава держави вийшов спілкуватися з представниками ЗМІ. Одним із питань, які цікавили представники медіа, було й таке: "Чи можуть бути ці кораблі використані як докази у справі проти Порошенка?"

На цю тему зараз дуже складно говорити. Це дуже серйозна справа. Давайте зробимо паузу,

– сказав у відповідь Зеленський.

І додав: "Коли будуть всі деталі, буде реальна справа... Жодної справи ми не приховуємо від суспільства – але коли вона готова. Щоб не просто зараз займатися популізмом".

Нагадаємо, Росія повернула малі броньовані артилерійські катери ВМС України "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу" вранці 18 листопада.

Коротко про справи, де фігурує Порошенко

У ДБР відзвітували, скільки є справ, у яких фігурує Порошенко, та в якому ці справи стані.