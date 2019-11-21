Чи є повернені Росією кораблі доказом у справі проти Порошенка: коментар Зеленського
Справа проти Порошенка – це складне питання, і наразі говорити про неї не на часі: потрібно підготуватися, щоб не займатися популізмом. Так говорив президент Зеленський увечері 20 листопада в Очакові під час огляду повернених Росією українських кораблів.
Українські військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу" повернулися 20 листопада з російського полону. Президент Володимир Зеленський зустрів їх у порту Очакова.
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Справа проти Порошенка – складна
Оглянувши кораблі, глава держави вийшов спілкуватися з представниками ЗМІ. Одним із питань, які цікавили представники медіа, було й таке: "Чи можуть бути ці кораблі використані як докази у справі проти Порошенка?"
На цю тему зараз дуже складно говорити. Це дуже серйозна справа. Давайте зробимо паузу,
– сказав у відповідь Зеленський.
І додав: "Коли будуть всі деталі, буде реальна справа... Жодної справи ми не приховуємо від суспільства – але коли вона готова. Щоб не просто зараз займатися популізмом".
Нагадаємо, Росія повернула малі броньовані артилерійські катери ВМС України "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу" вранці 18 листопада.
Коротко про справи, де фігурує Порошенко
У ДБР відзвітували, скільки є справ, у яких фігурує Порошенко, та в якому ці справи стані.
- Перехід українських кораблів через Керченську протоку, що спричинило ескалацію конфлікту з Росією; введення військового стану на території України з метою можливої узурпації влади.
- Захоплення державної влади та підроблення при цьому офіційних документів при внесенні подання на призначення Прем'єр-міністра України за відсутності коаліції у Верховній Раді.
- Ймовірна втрата матеріальних носіїв секретної інформації, що містять державну таємницю (з ситуативної кімнати Адміністрації Президента).
- Незаконний перетин державного кордону України з використанням завідомо підроблених документів (поїздка на Мальдіви).
- Незаконне затримання Міхеїла Саакашвілі та незаконне переміщення його за межі території України до Республіки Польща.
- Організація та незаконне переправлення Миколи Чауса через державний кордон України до Республіки Молдова.
- Скасування рішення голови Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області щодо зарахування земельної ділянки в межах території Ленінської сільської ради до земель запасу державної власності.
- Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час продажу ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".
- Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час правочину з купівлі-продажу ТОВ "Телеканал "Прямий".
- Протиправне заволодіння майном бази відпочинку "Івашка" Українського товариства сліпих службовими особами ТОВ "Союз-Інвест".
- Неправомірний вплив на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в період березня-травня 2019 року: проведення конкурсу в короткі терміни та постановлення можливо незаконних рішень щодо зміни порядку проведення конкурсу.
- Зловживання службовим становищем та втручання в діяльність суддів шляхом несвоєчасного призначення їх на посаду, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставної виплати коштів з Державного бюджету України на виплату їм заробітної плати.
- Втручання у діяльність суддів Окружного адміністративного суду міста Києва зі сторони Президента України, членів РНБО щодо рішення про скасування націоналізації "Приват Банку".