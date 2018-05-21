Чи є шанс отримати таємну інформацію від захоплених в полон бойовиків, – воєнкор

Українські розвідники взяли в полон трьох сепаратистів. Така операція готувалась довго, і тепер завдяки результату в Україні поповнився фонд обміну полоненими.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів кореспондент Євген Назаренко.

Читайте також: Українські військові знищили ворожу БМП на Донбасі: яскраве відео

"На Горлівському напрямку взагалі зараз відбуваються досить такі потужні бої. Це вже триває приблизно місяць. Ще коли я був у відрядження, там били з артилерії щодня. Як захопили трьох бойовиків? Група батальйону "Донбас" з боку Травневого, це наше село, по полю пройшла сепаратистів, обійшли їх ззаду. І один з українських командирів забігає до сепарів і кричить: "Шо ви взагалі порозсідалися? Взагалі бойова тривога оголошена!". Вони взагалі, кажуть, "висадились": "Так камандір, ми нє...Нам не доповіли". Ну і він: "Не доповіли? Зубами в пол!", – розповів воєнкор.

За його словами тільки один з чотирьох, росіянин, якого вбили, схопився за зброю. Назаренко зазначив, що такі операції плануються завжди заздалегідь, адже треба розуміти, як підходити, і хто там буде. На план йде приблизно місяць, аби точно все знати та не понести втрат зі своєї сторони.

Стосовно тих, кого захопили, я так розумію, це бцв рядовий склад бойовиків. Я не думаю, що вони щось таке знають, чого не знаємо ми. Проте обмінний фонд це справді поповнить,

– запевнив кореспондент.

Також він розповів, що міст, який підірвали українські військові, був у дуже глибокому тилу. Він сполучає Луганськ з Хрустальним і Антрацитом.

"І взагалі, це Луганськ і Донецьк сполучає трасу. Тобто тепер бойовикам дуже буде складно підвозити нову живу силу. Тобто їм доведеться дуже-дуже в об'їзд їхати. Якщо, наприклад, зараз піде загострення на Донецькому напрямку, під Горлівкою, то бойовики з Луганська будуть дуже довго їхати, можуть не встигнути", – додав Назаренко.

Нагадаємо, 20 травня розвідувально-диверсійна група українських військових під час бойового завдання в тилу противника на Донбасі напередодні у бою ліквідувала одного бойовика, трьох взяла в полон.

На непідконтрольній території Луганщини уночі на 21 травня підірвали міст в населеному пункті Іванівка, який сполучав місто Хрустальний (до декомунізації Красний Луч) з Луганськом прямою дорогою.