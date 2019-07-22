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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Чи є відсутність досвіду проблемою для роботи у Раді: коментар кандидата від "Слуги народу"

      419 Читать новость на русском
      Верховна Рада
      Верховна Рада / 24 канал

      В Україні відбулися вибори до Верховної Ради і більшість народних депутатів вперше обралися до парламенту. Експерти зазначають, що "нові обличчя" недосвідчені, тому їх робота може бути неефективна.

      Цю тезу прокоментував кандидат у депутати від "Слуги народу" Єгор Чернєв.

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      За його словами, депутат – це обрана посада і тут, дуже важко сказати, хто має бути народним обранцем. У нас в суспільстві є такий образ депутата, що це може бути юрист або економіст. Тобто, є якісь сталі образи, але дуже важко сказати, яким саме досвідом має володіти людина, щоб йти у Верховну Раду.

      Моя позиція, що людина повинна володіти експертизою у своєму напрямку та розуміти, що він там може зробити. Це більше про внутрішню мотивацію і бачення того, що ти хочеш і можеш зробити,
      – заявив Єгор Чернєв.

      "Ми розуміємо, що от ці "феодальні князьки", які засівали гречкою свої округи, йшли туди з однією метою – захистити свій бізнес або розвинути його. Ще один варіант – це отримати недоторканість і ще 5 років, щоб їх ніхто не чіпав. У нас інша позиція", – додав майбутній депутат.

      Що відомо про Євгена Чернєва?Закінчив Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю "економіка підприємств". Випускник King`s College London (Великобританія), навчався на факультеті державної політики та менеджменту. Має більше 10 років менеджерського досвіду, керував компанією в сфері телеком та ІТ.

      Також він експерт HiTech Office Ukraine, один із співавторів Digital Agenda Ukraine, Стратегії інноваційного розвитку України, Експортної стратегії ІКТ України. Один з ключових авторів Стратегії розвитку цифрової економіки України 2030. Сьогодні Черняєв є директором програми Startup in Residence ініціативи Tech Ukraine. В 2014 році пішов добровольцем до лав Національної гвардії України.

      верховна рада вибори
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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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