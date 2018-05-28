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Чи заборонять російським акторам зніматися в українських серіалах: Нищук розповів про нову ідею

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Євгеній Нищук розповів про новий стартап в українському кінематографі
Євгеній Нищук розповів про новий стартап в українському кінематографі / Укрінформ

Міністр культури України Євгеній Нищук розповів про створення нового стартапу щодо підтримки український телевізійних серіалів, які будуть зніматися без участі акторів з Російської Федерації.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Євгеній Нищук підкреслив те, що це буде створення суто українського контенту, українською мовою.

Ми оголосили зараз конкурс не тільки на кінопроекти, а й новий стартап на підтримку і створення українських телевізійних серіалів, з умовою, чи забороною залучення артистів з Росії,
– розповів Нищук.

Крім того, міністр закликав керівників театрів України не перешкоджати участі акторів у зйомках телесеріалів.

"Одна з причин, чому молодь зараз йде в театр, вона йде дивитися на знайомі обличчя, які бачила в кіно, на телебаченні. Нехай вони (актори театрів – 24 канал) йдуть, стають зірками, це нормально, в цьому також певна комерційна вигода, менеджмент", – додав міністр культури.

Нагадаємо, Міністерство культури України на підставі звернення Служби безпеки України доповнило ще сімома прізвищами перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Серед них відомий російський репер Олексій Долматов (сценічний псевдонім – Guf).

Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Кіно Міністерство культури України
Джерело: 24 Канал
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