Чи заборонять цивільним українцям носити камуфляж?

Днями новини вибухнули законопроектом, який начебто має на меті заборонити носити камуфляжний одяг тим, хто не має стосунку до військових. Документ уже зареєстрований у Верховній Раді і чекає на розгляд.

ЗМІ навели такого шороху, що всі прихильники камуфляжу, у тому числі і я, щаслива власниця камуфльованих штанів, затамували подих: якщо законопроект стане законом, хто зна, може роздягати мисливців та рибалок будуть просто на вулицях.

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Та насправді, якщо "зануритися" в документ, чари панічних повідомлень розвіюються. Нелегальним стане: "Носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на це права". Якщо простими словами, то я можу спокійно носити свої штани, адже вони не мають знаків розрізнення.

Також на штани я не чіпляла ордени чи медалі, а це теж каратиметься: "Купівля, продаж, обмін чи інша оплатна передача ордена, медалі, нагрудного знака до почесного звання, а так само їх привласнення або носіння особою, яка не має на те права".

Навіщо нам взагалі закон? Пояснення просте і цілком логічне:

Ми бачимо спроби шахраїв бути схожими на військових, силовиків, які захищають країну. Аферисти перевдягаються у військову форму, вдягають бойові нагороди, на які не мають жодного права, і використовують все це для отримання посад або матеріальної допомоги.

— розповів народний депутат Андрій Тетерук.

Пан Тетерук має рацію, ходити далеко не треба: молодики у камуфляжі часто опиняються у центрі правопорушень. Під час війни стає дедалі складніше зрозуміти хто перед тобою: герой чи "ряджений" цивільний. Наприклад, у квітні цього року люди у камуфляжних костюмах пограбували один заклад, винісши звідти сейф із грошима.

Сім років тому подібний законопроект уже навіть був прийнятий у першому читанні, але далі справа не пішла, адже він мав багато недопрацьованих моментів. Настільки, що писар козацького полку імені Івана Богуна у Вінниці Михайло Рюхов написав тоді про документ таке:

Кнопкодавам" можна побажати успіху у редагуванні законів, а ще проаналізувати, як штрафуватимуть простих селян у спецодязі, рибалок та будівельників. Мене на полюванні у камуфльованому одязі краще не штрафувати, Бог знає чим може скінчитися.

І будемо чесними: у 2011-му році подібні закони були не на часі. Тепер же справа не тільки в камуфляжі, але і у нагородах, шевронах, посвідченнях УБД. Їх підробляють, щоб отримати собі якісь матеріальні блага чи незаслужений плюсик в карму. Адже ми поважаємо наших захисників, пишаємося ними. Та чи перевіряв хтось із вас військового на автентичність?

А у нас для військових "підробок", до речі, є покарання. Серйозне. Тільки не смійтеся. Зараз за незаконне носіння держнагород передбачений штраф – від 17-ти до 34-х гривень. Тож увага всім, хто сам себе чимось нагородив і хизується: завжди майте при собі 34 гривні про всяк випадок.

Якщо ж закон буде прийнято, штраф виросте удесятеро і максимум складе 3400 гривень. Але і цю суму можна з легкістю носити з собою. Про всяк випадок. Тож маю сумніви щодо дієвості штрафів: якщо правопорушники у камуфляжі і з символікою діючих підрозділів ЗСУ нападають на громадян, грабують і ще бозна чим займаються, покарання має тільки починатися штрафами, а закінчуватися "нарами".

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