Чи загрожує планеті глобальний голод через коронавірус: відео

Коронавірус може загострити гуманітарну кризу. В Організації Об'єднаних Націй почали вже бити на сполох. Там побоюються, що через пандемію проблема голоду може розширити кордони і дістатись на всі континенти планети.

В найбідніше передмістя столиці Уганди, Кампали, доставили благодійну допомогу. У зв'язку з жорсткими обмеженнями через пандемію коронавірусу, селище повністю ізолювали. Люди втратили роботу, тож більшість жителів опинилися за межею бідності.

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Глава селища Бвейз Фаріда Ссеманада розповіла, що в там проживають найбільш вразливі верстви населення.

"Тут живуть здебільшого водії таксі та працівники місцевих ринків, які, у зв'язку з обмеженнями через пандемію, втратили роботу. До того ж цю місцевість часто заливають повені. Люди тут дуже нужденні", – зазначила Фаріда Ссеманда.



Благодійна допомога жителям Уганди / Скриншот з відео

В Аргентині також від початку пандемії помітно збільшилися черги до притулків, де роздають їжу

Люди, що є членами програми благодійної доставки їжі, постійно змінювались. Одні йшли, інші приходили. Їхня кількість коливалася у межах 8 мільйонів людей. Зараз ця кількість зросла до 11 мільйонів,

– розповів міністр соціального розвитку Аргентини Даніел Арройо.



Аргентинці стоять у черзі до притулків, де роздають їжу / Скриншот з відео

Світова продовольча програма ООН доставляє гуманітарну допомогу та харчі у понад 80 країн з усього світу. Це задовольняє потреби майже 87 мільйонів людей.

Натомість, за офіційними даними, від голоду страждають в 10 разів більше. Однак і ця ситуація незабаром може погіршитись через пандемію коронавірусу.

Через коронавірус, який проник майже у всі африканські країни, у багатьох регіонах спостерігається погіршення, особливо там, де слабка економіка і слабка система охорони здоров'я. Ми зіштовхнулися з безпрецедентною ситуацією, в якій ми як найбільша у світі гуманітарна організація ще ніколи не перебували,

– повідомила представниця Всесвітньої продовольчої програми ООН Беттіна Люшер.

Зокрема, глобальний голод може охопити всі континенти на планеті. Все через економічну кризу: торгівля сповільнюється, закриваються підприємства.

Фінансовий колапс сколихнув економіку світу сильніше, ніж фінансова криза 2008, фондові ринки пережили найгірше падіння за останні 33 роки. У МВФ вже оголосили рецесію, що триватиме до 2021 року.

Що таке рецесія економіки?

Рецесія – економічний цикл, під час якого відбувається загальне зниження економічної активності у світі. Цього разу – це закриття ринків через обмеження у багатьох країнах, спричинені пандемією коронавірусу.



Якщо пояснювати на прикладі України, то її економіка дуже тісно пов'язана з економіками інших країн. Тож коли сусідні держави закриваються від світу, це дуже впливає на економіку України.

За словами експертки з соціології та міжнародних відносин Марини Бардіної, на фоні загальноекономічної кризи можуть бути складності з фінансуванням різних програм підтримки. Відтак найбільше постраждають ті країни, у яких вже наявна гуманітарна криза: великий відсоток безробіття та бідність.

Втім у зоні ризику може бути і фінансування. До прикладу, програми гуманітарної підтримки окупованих територій Донбасу від ООН. На думку експертів, в Україні можна запобігти голоду завдяки збереженню економіки.

Якщо будемо вводити карантин, подовжувати його і вводити додаткові обмежувальні заходи, то це негативно відіб'ється на економіці. Тому я апелюю до уряду, щоб переглянути роботу бізнесу, підприємств, ввести жорсткі санітарно-епідеміологічні методи на підприємствах, але дозволяти працювати,

– зазначила Марина Бардіна.

Допомогти українській економіці у цьому вже пообіцяли у Євросоюзі, ООН і НАТО. Одним з найвагоміших внесків у стабілізацію економічної системи може бути і наступний транш від Міжнародного валютного фонду.