Чи загрожує Трампу імпічмент: антипрезидентські настрої в США розгорілись з новою силою

Тінь імпічменту нависла над Трампом. Американці обговорюють можливість дострокового припинення повноважень президента, який не просидів у кріслі і двох років. Заговорили про це на тлі гучних судових справ проти двох його близьких соратників – адвоката Майкла Коена та екс-глави виборчого штабу Пола Манафорта.

Кількість американців, які не хочуть бачити Дональда Трампа в Білому Домі більшає мало не щодня. Нині вже близько половини громадян США підтримує ідею імпічменту Президента. Опитування двох видань, NBC news та Axios, показали чималі цифри – від 40 до 55 відсотків хотіли б цього.

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Майже 6 мільйонів громадян США підписали петицію до Конгресу з проханням розпочати процедуру імпічменту. А з екранів телевізорів у вуха слухачів ллються заклики відправити Трампа у небуття – в рекламних роликах, що їх фінансує відомий мільярдер Том Стаєр.

Екс-главу виборчого штабу Трампа, Пола Манафорта, визнали винним у вісьмох злочинах. У вісьмох зловживаннях визнав себе винним і його юрист Майкл Коен. Соратники Трампа регулярно і навмисно порушували закон. Зокрема, Коен – у змові з Трампом – переступили через виборче законодавство,

– зазначив фінансист, мільярдер Том Стаєр.

"Антитрампівські" настрої розгорілись з новою силою саме на тлі скандальних зізнань колишнього юриста президента. Після них Трамп став фактично співучасником злочину. За вказівкою колишнього боса під час передвиборчої кампанії Коен заплатив двом жінкам за мовчання про їх сексуальні стосунки з без п'яти хвилин президентом США. Та для імпічменту цього замало. За Конституцією президента можуть зняти з посади за державну зраду, хабарництво або серйозні злочини. Але реальні підстави для імпічменту можуть з'явитися після свідчень Коена про можливу змову штабу Трампа з Москвою. І адвокат Коена вже заявляв, що його клієнт готовий про це говорити.

Я вірю в нашу правову систему і в те, що вона може спрацювати належним чином. Я впевнений, що попереду буде ще багато відкриттів, тож наразі просто треба набратися терпіння і спостерігати за процесом,

– наголосив сенатор США від штату Теннессі, республіканець Боб Коркер.

Та навіть зізнання Коена дадуть достатні підстави для імпічменту Трампа, реалізувати таку процедуру в Америці складно. За всю історію США її розпочинали лише двічі: щодо 17-го президента Ендрю Джонсона ще у 19 столітті та щодо 42-го – Білла Клінтона. Джонсон розсварився з Конгресом і міністрами аж до того, що вони ініціювали проти нього судове переслидування. А Клінтон оскандалився через зв'язок з Монікою Левінскі. Обох врятував від імпічменту Сенат: сенатори не дали необхідних для відставки президентів двох третин голосів.

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Лише один американський президент – Річард Ніксон, побоюючись імпічменту, пішов у відставку сам. Це сталося після Вотергейтського скандалу: команді Ніксона закидали шпигування за конкурентом у президентських перегонах. Тож Трамп має шанс стати першим президентом в історії США, якому оголосять імпічмент. Наразі це малоймовірно, бо більшість у Сенаті – за його однопартійцями – республіканцями. Але ситуація може змінитися після виборів до конгресу США. Вони пройдуть у листопаді.