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      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Чи загрожує Україні піраміда з держборгу

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      Піраміда ОВДП – міф чи реальність / Shuttersrock

      В Україні став дуже популярним міф про піраміду держборгу, якої насправді немає. Посилився ефект ще й тим, що відносно нещодавно в Росії, в 1998 році, побудували боргову піраміду з внутрішнього державного боргу, і вона дійсно впала, привівши до дефолту.

      Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів економічний експерт Сергій Фурса.

      До теми: Зеленский должен принять решение: мир с Коломойским или экономическое будущее Украины

      Зайого словами, те, що в Україні може бути піраміда держборгу або ж піраміда ОВДП (Облігацій внутрішньої державної позики України) – цілковита нісенітниця.

      Звідки з'явився міф

      Фурса пояснив, що в 2019 році до внутрішнього ринку держборгу виявилося підвищена увага, тому що українці стали свідками зміцнення гривні. І одним з основних тригерів цього зміцнення стали іноземці, які купували гривневий внутрішній борг, а для цього продавали свої долари. Що внесло початковий дисбаланс на валютний ринок України.

      Ну а далі: всі побігли, і я побіг – як це часто буває у нас. В результаті, гривня зміцнюється. І це помічають всі. Адже немає для українця більш улюбленої теми, ніж курс гривні, щоб він не робив, знижувався або зростав,
      – підкреслив аналітик.

      "Отже. Що є фактами? Те, що на внутрішньому ринку з'явилися іноземці, які принесли сюди майже 4 мільярда доларів. Чи є це злочином? Ні, більше того, це норма для країни світу. Відсутність іноземців є проблема. Чи говорить це про те, що хтось будує якусь піраміду? Ні", – підсумував Фурса.

      ► Три основні ознаки боргової піраміди

      Повернувшись до досвіду згадаємо, які три основні ознаки боргової піраміди на прикладі Росії.

      1. Постійно зростаюча боргове навантаження держави в зв'язку з неконтрольованим дефіцитом бюджету.
      2. Постійно зростаюча вартість залучення ресурсів.
      3. Зниження термінів залучення коштів.

      "Коротше кажучи, коли будують піраміду, інвестори, професійні учасники ринку це бачать і відчувають кров, відчувають ризик. І уряду, якщо він будує піраміду, доводиться постійно збільшувати привабливість свого боргу, граючи на жадібності інвесторів. Підвищуючи прибутковість з кожним аукціоном. І, відповідно, знижуючи терміни залучення, тому що надовго гроші вже ніхто не дає", – пояснив експерт.

      Цікаво: Почему гривна укрепляется, а цены не падают: объяснение Гончарука

      ► Що ми бачимо в Україні?

      "Чи є у нас постійне зростання боргового навантаження держави в результаті неконтрольованого дефіциту бюджету? Ні, все з точністю до навпаки. Завдяки співпраці з МВФ у нас контрольований дефіцит бюджету. МВФ не дає витрачати більше, ніж ми заробляємо. Фонд стоїть жорстким наглядачем над головою і б'є владу по руках, коли у неї виникає бажання витратити більше", – наголосив Фурса.

      Відео повного відеоблогу Сергія Фурси "Фінансова грамотність" за 17 грудня 2019:

       

      Вбивство 3-річного сина Соболєва: слідство підозрює 25-річного росіянина в організації замаху
      сьогодні
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      Автор: Сергій Фурса
      Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня держборг МВФ
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