Чи загрожують кисломолочні продукти здоров'ю серця

Насичені жири, які є у молоці, вершковому маслі, йогурті та сирі, не збільшують ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Це підтвердили нові дослідження науковців з Університету Техасу у США, передає Healthvesti.

З їх слів, деякі кисломолочні продукти мають позитивний вплив для здоров'я серця – певна жирна кислота, яка присутня в молочних продуктах, може знизити ризик смерті від серцево-судинних захворювань, особливо, від інсульту.

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Наші результати не лише підтримують, але і значно зміцнюють зростаючу кількість доказів, які свідчать про те, що молочний жир, всупереч поширеній думці, не збільшує ризик виникнення серцевих захворювань або загальної смертності у літніх людей,

– зазначила доктор Марсія Отто.

Зокрема, продукти з незбираного молока фактично знижує ризик смерті від інсульту на 42%. Адже, як відомо, молочні продукти є джерелами кальцію та калію – речовин, необхідних організму протягом усього життя.

Кисломолочні продукти корисні для здоров'я серця

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