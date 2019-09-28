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      Чи захищають судді історичну частину Києва: історія столичного будинка-монстра

      107 Читать новость на русском
      Суддя Вадим Босий
      Суддя Вадим Босий / Скрін з відео

      Кияни та гості столиці добре знайомі з історією будинку-монстра. Ні, це не історія жахів. Просто чергова історія про незаконне будівництво. Але цього разу забудовники зазіхнули ТОВ "Пателі Лізинг" на святе – унікальний архітектурно-ландшафтний комплекс Подолу.

      Про це розповіла Ірина Шиба у своєму відеоблозі "Честь і НЕчесть тижня".

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      Простими словами – побудували 12-поверхівку в історичному центрі Києва, маючи дозвіл виключно на 8. Та навіть оголосили про продаж квартир, апартаментів та офісів. Після протестів активістів, Київрада подала позов про знесення самовільно здійсненої надбудови до Господарського суду міста Києва.

      Ще в жовтні 2015 року колегія суддів під головуванням Вадима Босого призначила експертизу, на яку винесли питання саме по дотриманню норм забудови в історичній зоні.

      Як консультантів залучили не лише будівельників, а й експертів-архітекторів. Пізніше експертиза підтвердила, що будівля не відповідає правилам будівництва та негативно впливає на збереження культурного ансамблю Подолу.

      Будинок-монстр на Подолі
      Будинок-монстр на Подолі

      Також суддя Вадим Босий заборонив вводити будинок в експлуатацію та здійснювати інші реєстраційні дії до вирішення спору. Якби суддя цього не зробив, то в квартири почали б заселятись жильці, що б ускладнило чи навіть зробило б неможливим знесення забудови в майбутньому. Бо нещасних покупців довелось би викидати на вулицю.

      Отже, премію ЧЕСТЬ тижня за захист архітектурного ансамблю історичного центру Києва отримує суддя Господарського суду міста Києва Вадим Босий.

      Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

      Відео повного відеоблогу Ірини Шиби "Честь і НЕЧесть":

       

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      Теги: Новини України Судді Новини Києва Новини нерухомості Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
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