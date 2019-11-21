Чи захистять США активістів Гонконгу: розбір рішення Сенату

Сенат США прийняв важливий документ на підтримку активістів Гонконгу. Він передбачає, що американці застосують важелі впливу на Китай, якщо влада продовжить підтримувати насильство щодо учасників протесту. Що це за важелі та чи дійде до військового втручання?

Після спалаху насильства щодо студентів, медиків та інших активістів Гонконгу, Держсекретар США Майкл Помпео пригрозив Китаю реальними діями для припинення наступу на гонконгську демократію.

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"Я ніколи не виключаю жодних можливостей щодо того, що може прийти в голову президенту Трампу, і яким саме чином ми відповімо", – сказав Помпео.

Офіційний документ із конкретним планом дій одноголосно ухвалили в Сенаті 19 листопада. Він має назву "Hong Kong Human Rights and Democracy Act". Акт передбачає контроль за дотриманням автономних прав Гонконгу та введення економічних санкцій у разі їх порушення.

Держдеп стежитиме за дотриманням прав у Гонконгу

Згідно із законопроектом, держсекретар має не рідше одного разу на рік звітувати перед Конгресом про збереження автономії Гонконгу.

Якщо Гонконг зберігає належний рівень автономії, то країна отримує торгові преференції у вигляді особливого торгівельного статусу.

у вигляді особливого торгівельного статусу. Однак, якщо мають місце порушення автономії з боку Пекіну – почнеться економічний тиск на Китай.

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Політичний консультант Ярослав Божко у коментарі 24 каналу пояснив, що у випадку порушення Пекіном автономного статусу Гонконгу, Сполучені Штати почнуть тиск на Китай через Гонконг, позбавивши його цих самих торгових преференцій. Під особисті санкції також потраплять чиновники, які мають безпосередній стосунок до насильства та порушення прав людини щодо мітингарів.



США тиснутимуть на Китай, якщо до мітингувальників застосовуватимуть насильство / Фото: Getty Images

Утім, самим лише позбавленням торгових преференцій справа не закінчиться, особливо якщо Китай вирішить ввести до міста регулярну армію для придушення протестів. Експерт пояснив, що США має безліч важелів впливу на економіку Китаю.

Сполучені штати координують політику в Тихоокеанському регіоні, сприяють Японії, Південній Кореї, Таїланду, Тайваню. Свого часу вони багато чого зробили, аби там не встановився комунізм. У США є інфраструктура для протидії Китаю,

– сказав Божко.

У Сенаті також запропонували припинити постачання засобів, які використовують для придушення протестів. Мова йде про сльозогінний газ, гумові кулі, електрошокери тощо.

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Про військове втручання Сполучених Штатів не йдеться, бо такі кроки можуть призвести до масштабної ескалації. Утім, США вистачає тих економічних важелів, які вони мають зараз, щоб, принаймні, змусити владу Китаю замислитись над подальшими агресивними діями щодо мітингарів.

Реакція Гонконгу та Китаю

Уряд Гонконгу ще з вересня намагається всіляко перешкоджати втручанню США у внутрішні справи країни. Позиція влади міста, що повністю дублює позицію Пекіну, обурює мітингарів, які навпаки прагнуть підтримки Вашингтона у боротьбі.

У Міністерстві закордонних справ Китаю після ухвалення акту звинуватили Сполучені Штати у подвійних стандартах в оцінці ситуації та сприянні кризі в американсько-китайських відносинах.

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Влада Китаю закликала США "припинити, доки не пізно" та пригрозила американцям контрзаходами, якщо законопроект "про захист прав людини у Гонконзі" все ж таки стане законом.

Взаємні погрози держав уже спричинили паніку на біржах. За інформацією Bloomberg, індекс Hang Seng (найважливіший біржовий індекс у Гонконзі, що вказує на ціну акцій найбільших компаній) втратив у середу 1,1%. Також від зростання напруги потерпають американські ф’ючерси та японський індекс Topix.

Чи підпише Трамп законопроект?

Незручність ситуації полягає у тому, що наразі США та Китай ведуть переговори щодо угоди, яка має зменшити загострення торгової війни між країнами. На тлі оптимізму навколо цієї угоди світові біржі почали зростання, а тому її зрив може призвести до падіння індексів по всій Європі.

Торгова війна між США та Китаєм розпочалась у 2018 році, коли Трамп наклав додаткове мито на товари з КНР.

Китайці відповіли дзеркально. Взаємне погіршення одне одному умов для бізнесу продовжувалось аж до жовтня 2019 року, коли сторони погодились на поступове зменшення мита та переговори щодо нової торговельної угоди.

Дебати щодо зменшення мита в рамках торговельної угоди тривають і наразі не можна казати нічого конкретного щодо переговорів. Політолог Ярослав Божко впевнений, що Трамп готовий до рішучих дій стосовно Китаю, оскільки він є одним з ініціаторів торгової війни з Китаєм.

Трамп абсолютно не прокитайський політик. Він лояльний до Японії, яка активно підтримує Гонконг. Торгова війна з Китаєм – це частково ідея Трампа і його оточення, зокрема задля повернення виробництва з КНР у США. Так, свого часу, він завоював підтримку робітників штатів, куди виробництво перенесли з Китаю,

– наголосив експерт.



Трамп швидше стане на бік протестувальників, ніж Китаю / Фото: Sky News

Божко зазначив, що Гонконг має двопартійну підтримку у США, а тому в лояльності американської влади сумніватись не доводиться.

Про вплив Гонконгу на торговельну угоду також казав віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс. Він заявив, що США буде важко підписати угоду з Китаєм, якщо вони вдаватимуться до насилля в Гонконгу, передає Bloomberg.

Отже, за законопроектом стоїть не лише питання захисту демократії у Гонконгу, а цілком конкретні економічні інтереси великих держав.

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