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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Чи залежатиме курс долара від 2 туру виборів: прогноз аналітика

      208 Читать новость на русском
      Що буде з доларом
      Що буде з доларом / НБУ

      Після падіння минулого тижня з 8 квітня долар продовжив зниження до гривні, хоча і помірне – як на готівковому ринку, так і на міжбанку. Найближчий прогноз – долар ще дешевшатиме.

      Аналітики радять безпосередньо не пов'язувати зміцнення гривні з підсумками першого туру виборів. Бо воно має не політичну, а звичайну ринкову природу: пропозиція тимчасово перевищує попит. Коли співвідношення між попитом і пропозицією зміниться (а це неминуче станеться), маятник хитнеться в інший бік.

      Читайте також: Скільки коштуватиме долар до кінця 2019 року: прогноз Fitch

      Цього тижня ми очікуємо продовження зниження долара до гривні.  На міжбанку він може торгуватися через тиждень біля 26,4 гривні, а готівковий долар в банках – близько 26,3-26,5 гривні,
      – уточнив у коментарі 24 каналу старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

      Експерт констатував: на минулому тижні курс долара до гривні помітно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 1,4-1,6%.

      Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,21 грн до 26,77 грн (-1,6%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26,980- 27,030 до 26,595-26,625 (-1,4% і - 1,5%).

      Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 27,02-27,29 до 26,63-26,91 (-1,5% і - 1,4%).

      При цьому спред (різниця між найкращими цінами на купівлю та продаж, – "24") між середніми продажем і покупкою розширився з 1,0% до 1,1% за рахунок більш швидкого зниження курсу покупки в порівнянні з продажем.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Курси валют Долар-Гривня Долар
      Джерело: 24 канал
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