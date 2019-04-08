Чи залежатиме курс долара від 2 туру виборів: прогноз аналітика

Після падіння минулого тижня з 8 квітня долар продовжив зниження до гривні, хоча і помірне – як на готівковому ринку, так і на міжбанку. Найближчий прогноз – долар ще дешевшатиме.

Аналітики радять безпосередньо не пов'язувати зміцнення гривні з підсумками першого туру виборів. Бо воно має не політичну, а звичайну ринкову природу: пропозиція тимчасово перевищує попит. Коли співвідношення між попитом і пропозицією зміниться (а це неминуче станеться), маятник хитнеться в інший бік.

Читайте також: Скільки коштуватиме долар до кінця 2019 року: прогноз Fitch

Цього тижня ми очікуємо продовження зниження долара до гривні. На міжбанку він може торгуватися через тиждень біля 26,4 гривні, а готівковий долар в банках – близько 26,3-26,5 гривні,

– уточнив у коментарі 24 каналу старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Експерт констатував: на минулому тижні курс долара до гривні помітно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 1,4-1,6%.

Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,21 грн до 26,77 грн (-1,6%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26,980- 27,030 до 26,595-26,625 (-1,4% і - 1,5%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 27,02-27,29 до 26,63-26,91 (-1,5% і - 1,4%).

При цьому спред (різниця між найкращими цінами на купівлю та продаж, – "24") між середніми продажем і покупкою розширився з 1,0% до 1,1% за рахунок більш швидкого зниження курсу покупки в порівнянні з продажем.