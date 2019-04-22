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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Чи залишиться Гройсман на посаді: думка Верстюка

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      Володимир Гройсман
      Володимир Гройсман / Фото з відкритих джерел

      Багато залежатиме від зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Гройсманом. Майбутньому президенту буде вигідно запропонувати йому залишитися на посаді прем’єр-міністра.

      Таку думку в ефірі 24 каналу висловив журналіст Іван Верстюк.

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      За його словами, взамін на посаду, Володимир Гройсман візьме на себе негатив від підняття тарифів і непопулярні реформи. А Зеленський віддасть йому якусь квоту в Кабінеті Міністрів.

      Гройсман намагається будувати свою політичну силу. І вона буде базуватися на тому, щоб взяти все хороше, що було в БПП і позбутися всього негативу,
      – заявив Іван Верстюк.

      Він додав, що проблема Гройсмана в тому, що у нього нема відчутного політичного рейтингу і йому рано чи пізно треба буде домовлятися з більш впливовим політиком. Спочатку він може піти домовлятися до Порошенка, тому що вони разом довго працювали і знаходили спільну мову.

      "Проте також він може домовитися зі "Слугою народу" для спільних дій у парламенті. Ще є безрейтингові, наприклад, "Народний фронт", Арсен Аваков, кілька нових політичних проектів. Гройсман буде розглядати всіх", – підсумував Іван Верстюк.

      Сам прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що буде працювати з Володимиром Зеленським, якщо він переможе на президентських виборах і він не збирається йти у відставку до виборів Верховної Ради. За його словами, "вибори президента – не привід для відставки прем'єра", і він працюватиме до жовтня.

      Дивіться відео повного інтерв'ю з журналістом Іваном Верстюком:

      вибори 2019 другий тур зеленський порошенко
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Володимир Гройсман Парламентські вибори 2019 Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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