Чи запровадять штрафи за невчасну зміну шин на авто

Після снігового колапсу в Нацполіції та МВС заговорили про запровадження адміністративної відповідальності за несвоєчасну заміну гуми відповідно до сезону. Відповідний законопроект відпрацьовується.

Про ец у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" розповіла журналістка Тетяна Мартинюк.

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"Новину про це я побачила на інформаціному порталі УНН. Але ж, зокрема, це питання вже було зазначене в законопроектах транспортного комітету за номером 4683 та 5362. Так-от в обох документах пропонують запровадити норму, що експлуатувати авто влітку на зимових, а взимку – на літних шинах забороняється. Календарний початок зимового періоду – листопад, літнього – квітень. Навіть штраф приписали в одному із законопроектів за порушення – 340 гривень", – зазначила журналістка.

Також вона додала, що автори забули про механізм контролю. Тож цей проект законів Рада подивилась та відправила назад авторам на доопрацювання.

Проте перше читання пройшов законопроект-побратим, який таки запроваджує відповідальність за ігнорування пасків безпеки. Схопили на гарячому – 850 гривень штрафу сплатіть, будь-ласочка. Але має бути ще, як мінімум, одне читання, підпис Президента. І чи працюватиме, в разі ухвалення, ця санкція? Обмеження швидкості у місті 50 кілометрів на годину ми жваво обговорювали рік тому,

– розповіла Мартинюк.

Вона наголосила, що, насправді, не стільки у законах справа та несподіваному першому снігу. "Відповідальність українців перед собою ж – ось у чому питання. Не пристібуються, бо не вважають за потрібне, а щоб не заважали неприємні сигнали – купляють спеціальні заглушки. Вони продаються, до речі, ледь не на кожній заправці. У таксі ремені безпеки – атавізм. В ДТП зі смертельними наслідками вони потрапляють найчастіше. І оцей перший сніг у листопаді власників шиномонтажів точно збагатив, але ж ніщо не заважало його клієнтам приїхати на зіміну колес завчасно", – підкреслила журналістка.

І закони – добре, що вони у нас є, що депутати стараються, пишуть, сперечаються у сесійній залі і навіть голосують. Вони ще мають виконуватись. А для цього потрібний контроль. І все це взаємопов'язані речі. Звідси і півтисячі ДТП у Києві за один день, і п'яні за кермом, які заявляють копам, що водій утік і багато іншого свавілля на дорогах,

– додала Мартинюк.

Відео повного випуску відеоблогу Тетяни Мартинюк "ЦРУ. За кадром" за 19 листопада 2018