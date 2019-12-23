Чи збільшиться ціна на газ і що на неї впливатиме: відповідь експерта

Після підписання угоди з Росією про транзит ціна на газ точно не збільшиться, однак вона також залежатиме від низки факторів, які впливатимуть на неї.

Про це в ефірі 24 каналу розповів головний редактор "Бізнес.Цензор.Нет" Сергій Головньов.

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук обіцяв, що ціна на газ може бути зменшена, якщо вдасться укласти з Росією новий контракт про транзит. На думку Сергія Головньова, наразі невідомо наскільки ціна може впасти. Однак він впевнений, що більшою вона точно не стане.

Що точно можна казати вже зараз – ціна точно не збільшиться. Це факт. Адже якщо є транзит, то, перш за все, не те, щоби ціна газу (але і це також), але точно тарифи на транспорт не будуть збільшені,

– підкреслив Головньов.

Також він додав, що ціна на газ для населення обирається найменша з чотирьох варіантів. "Тобто можна говорити, що певні елементи ринку вже присутні у ціні на газ. З 1 травня 2020 року ціна буде повністю ринковою", – пояснив журналіст.

"Щодо того, якою саме буде ціна, – це залежатиме від багатьох факторів. Перш за все, – від погоди та рівня споживання", – пояснив Головньов.

Що відомо про газовий контракт з Росією Міністр енергетики Олексій Оржель запевнив, що новий газовий контракт між Україною та Росією щодо транзиту газу все ж буде підписано. Транзит буде розраховано на 5 років, є можливість продовжити контракт ще на наступні 10 років на тих умовах, які зараз є передбаченими на перші 5 років.



Крім того, одним із пунктів домовленостей між Москвою та Києвом щодо транзиту газу є виплата боргу за Стокгольмським арбітражем. Крім того, у новому протоколі про продовження транзиту газу до Європи немає жодної згадки про прямі поставки газу з Росії до України.