Чи зіграє Ракіцький за збірну України у 2019 році: букмекери почали приймати ставки

Ярослав Ракіцький таки перейшов у російський "Зеніт". Чи поставив під сумнів свої виступи у збірній України. Адже мова йде про клуб з держави-агресора.

Днями член виконкому ФФУ Сергій Макаров заявив, що рішення про залучення гравця «Зеніту» Ракіцького залишається виключно за тренерським штабом збірної. А ось журналіст Ігор Циганик розповів, що в Федерації є розуміння того, що такий вчинок Ракицького виключає можливість його виклику в збірну України в майбутньому.

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"Фаворит Спорт" пропонує ставку на те, чи зіграє Ярослав за зібрну України в 2019 році. Коефіцієнт на те, що це трапиться – 2,5.

Що не так з переходом Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт"

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