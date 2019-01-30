Чи зіграє Ракіцький за збірну України у 2019 році: букмекери почали приймати ставки
Ярослав Ракіцький таки перейшов у російський "Зеніт". Чи поставив під сумнів свої виступи у збірній України. Адже мова йде про клуб з держави-агресора.
Днями член виконкому ФФУ Сергій Макаров заявив, що рішення про залучення гравця «Зеніту» Ракіцького залишається виключно за тренерським штабом збірної. А ось журналіст Ігор Циганик розповів, що в Федерації є розуміння того, що такий вчинок Ракицького виключає можливість його виклику в збірну України в майбутньому.
Читайте також: Ракіцький у Росії: чи стане втрата центрального захисника ключовою для збірної України
"Фаворит Спорт" пропонує ставку на те, чи зіграє Ярослав за зібрну України в 2019 році. Коефіцієнт на те, що це трапиться – 2,5.
Що не так з переходом Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт"
- Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" у понеділок, 28 січня. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.
- Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної. А також що пропускав матчі збірної України ніби через травми, але через декілька днів грав за донецький "Шахтар".
- Після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії.
- Ракіцького прибрали зі списку гравців збірної України на сайті Федерації Футболу України.
- Колишній головний тренер збірної України, а тепер Глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич назвав перехід Ракіцького у "Зеніт" помилкою.
- Не менше критики такий перехід викликав і у відомого ведучого та журналіста Ігоря Циганика.
- Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий".