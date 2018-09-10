Чи змінять протикорабельні ракети ситуацію на Азовському морі: думка експерта

Без розриву договору між Україною і Росією про те, що Азовське море є внутрішнім, ми не змінимо ситуації в судноплавстві. Навіть якщо отримаємо американські протикорабельні ракети.

Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

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За його словами, протикорабельні ракети бувають різними. Зокрема, берегові. Але в України є своя ракета "Нептун", яка пройшла випробування.

Завод "Південмаш" виготовить стільки, скільки треба протиракетних ракет "Нептун" за умови відповідного замовлення Міноборони. Якщо говорити про ракети ближнього радіусу дії, – переносні комплекси типу Hellfire (американська керована протитанкова ракета класу "повітря-земля" – "24"), то вони теж не змінять ситуацію на Азовському морі, так як немає на що ставити. На катера "Гюрза" – то їх всього два. І якщо в катер потрапить снаряд російського есмінця або крейсера, то його не буде,

– підкреслив Олег Жданов.

Водночас військовий наголосив, що в України немає програми ні реформування ЗСУ, ні переозброєння. Втім, США на 2019 рік виділяють нам 250 мільйонів доларів на військову допомогу. І в рамках цієї суми, переконаний Жданов, ми можемо домовитися про отримання і ПТРК "Джавелін", і переносних зенітно-ракетні комплексів класу "земля-повітря" "Стінгер", і Hellfire.

Нагадаємо, 6 вересня на засіданні РНБО було ухвалено рішення про невідкладні заходи із захисту національних інтересів України у південних регіонах України, акваторії Чорного та Азовського морів і Керченській протоці. Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про наміри України визнати Азовське море звичайним територіальним морем і провести по ньому кордон з Росією.



Як відомо, з весни 2018 року Росія без пояснень затримала близько 150 суден, які йдуть з або до портів у Маріуполі і Бердянську. Держдепартамент США розкритикував дії Росії щодо українських суден в Азовському морі та Керченській протоці. Також у Держдепі звинуватили Кремль у порушенні міжнародного права.



ЗМІ оприлюднили інформацію, що в США обговорюється питання поставок ЗСУ протикорабельних ракет для стримування намірів РФ в українських морських територіальних водах.